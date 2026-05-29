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有民眾在網路上踢爆，玉山國家公園竟有私家車進入塔塔加鞍部登山口觀光爭議，致電給警政署保七總隊第六大隊，竟然回覆稱「這四台車有換證入園」，對此，保七總隊認錯，稱是第六大隊塔塔加小隊值勤審查不嚴疏失，值班劉員一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，將對劉員從嚴懲處外，也協調玉山國家公園管理處，依法對違規駛入管制區之車輛進行裁罰。不過《NOWNEWS今日新聞》追查發現，該民眾竟是以阿里山派出所所長友人身分索取臨時通行證，保七總隊第六大隊也證實此事，但強調所長並沒有關心此事，只是說認識。保七總隊表示，有關民眾於社群平台（Threads）貼文質疑「一般私家車輛竟能駛入玉山登山口打卡觀光，管制規定是否變更」一案，調查指出葉姓民眾等一行人駕駛 4 部自小客車抵達塔塔加小隊門口。葉民向值班員警劉○宏自稱係鄰近友軍單位之友人，欲申請進入管制林道。值班劉員因一時基於單位情誼，恪遵「玉山國家公園專用道路管制注意事項」之審查要件，即逕行核發臨時通行證放行，致使該 4 部私家車輛得以駛入玉山登山口（塔塔加林道管制區）打卡觀光。保七總隊說，經主動向友軍單位查證，從未要求或通知塔塔加小隊同仁協助換證；值班劉員亦承認係其個人督導不周與判斷疏失，私自放行，並無長官施壓關說之情事。《NOWNEWS今日新聞》追查發現，保七總隊所說的「友軍」，其實是指距離塔塔加約20公里的嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所，葉姓民眾聲稱是所長友人，記者實際致電給保七總隊第六大隊副大隊長張嘉男，他坦言「所長說認識，但從頭到尾都沒有（關）說這個事情」，他也強調，這是唯一事件，過去沒有發生過類似案件。張嘉男說，同仁跟他是鄰近所，因為誤認友軍單位的朋友就給通行證，但可能沒有叮嚀說不能開到什麼地方，同仁相關的行為是不對的，不能因為單位情誼就放行；至於劉姓警員的懲處，會先讓當事人的解釋，預計將1到2支申誡，至於是否要調職，大隊長會再考慮。另外針對闖入管制區的葉姓民眾將裁罰多少錢，張嘉男指出，玉山國家公園管理處處長表示，行政裁罰1台車罰最高3000元。