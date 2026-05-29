我是廣告 請繼續往下閱讀

社群平台Threads近日測試「Meta AI」功能，只要標註帳號就能問問題，向來猛追打前總統蔡英文論文的資深媒體人彭文正，發現Meta AI認定蔡英文擁有博士學位後理智線斷，在Threads上對著AI發文開砲，怒轟蔡英文1983年根本沒交論文、是確確實實的假博士，甚至搬出倫敦政經學院內部信件的「顯然是假（clearly a fake）」字眼，對著虛擬AI連番質問。面對彭文正質疑，Meta AI做出詳細回應，表示信件確實存在於爭議中，但LSE校方與倫敦大學官方事後均已公開重申蔡英文學位為真。隨後，有網友在下方標註Meta AI詢問「彭文正是不是通緝犯」，AI隨即給出肯定答覆「是」，並詳細說明他因蔡英文論文案涉及妨害名譽，經傳喚未到，2021年台北地方法院對滯留美國的他發布通緝，並提到他曾被電子監控、後續有脫逃計畫等討論，表示資訊可上內政部警政署平台查證。串文引來許多網友圍觀，又有人追問「彭文正在糾結什麼」，Meta AI進一步回應他2019年起就質疑論文不存在，打官司到高院二審都被駁回，還因此滯美未歸被通緝，Meta AI還說「他在Threads上甚至跟Meta AI爭論文真假」。彭文正與AI吵架，不少人看完留言表示「和AI吵真假論文你是第一個」，也有人開玩笑說「我感覺AI生氣了」，並調侃彭文正最終吵輸了演算法。