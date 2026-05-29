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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽第3戰今（29）日移師新北國王主場舉行。賽前雙方以1：1戰成平手，此役回到主場的國王展現強大外線火力，全隊狂轟13記三分球，加上洋將杰倫攻下全場最高25分、前場因傷退場的林書緯強勢回歸狂飆20分，最終國王以109：84痛擊福爾摩沙夢想家，在7戰4勝制的系列賽中取得2：1領先。賽後，夢想家教頭簡浩與馬建豪出席記者會，兩人都不想多談這場敗仗，48秒快閃記者會。首節開局雙方隨即陷入激烈的拉鋸戰。國王洋將杰倫一開賽就展現火燙手感，外線4投全中、單節獨拿12分，成為國王進攻核心；夢想家則由湯普金斯挺身而出，單節砍下10分緊咬比分。首節讀秒階段，國王奧帝（Austin Daye）站上罰球線3罰中2，幫助國王以27：26取得1分領先。進入第二節，夢想家陷入進攻當機，進攻未能延續火力的缺點被國王懲罰。新北國王在外線與禁區同時開火，一度將領先優勢擴大至雙位數。不過，首節火燙的杰倫在節末領到個人第3次犯規，為國王禁區埋下隱憂，夢想家也藉此縮小差距。隨著呂政儒最後一擊出手彈框而出，半場結束國王以55：49維持6分領先。易籃後，夢想家展開反撲，一度將比分追到僅剩1分差距。關鍵時刻，國王後場雙衛李愷諺與林書緯及時挺身而出聯手吹起反攻號角，再度拉開分差。隨後呂政儒與杰倫接連命中外線，帶動國王氣勢大振，單節打出22：13的攻勢，三節打完國王以77：62帶著15分優勢進入決勝節。第4節開局，國王拉出一波10：0的猛攻，瞬間將分差擴大至20分以上，也摧毀了夢想家的反撲氣焰。夢想家雖試圖調整進攻，但始終無法有效突破國王防線，最終國王在主場毫無懸念以25分差帶走勝利。國王主控林書緯在第2戰時，因防守碰撞導致左大腿挫傷提前退場，總教練洪志善賽後更為此怒批裁判尺度。今日林書緯帶傷上陣扮演關鍵奇兵，全場繳出20分、7助攻，寫下個人今年總冠軍賽新高。此役國王共有6人得分上雙，杰倫狂飆25分、林書緯20分、林彥廷12分、沃許本11分8籃板，李愷諺與奧帝也各挹注10分。夢想家方面則以湯普金斯19分10籃板表現最佳，班提爾13分9籃板、霍爾曼12分9籃板，主控蔣淯安則進帳11分。賽後夢想家總教練簡浩與馬建豪出席記者會，兩人都不想多談這場敗仗。被問到本場比賽的感想，簡浩只說「投不進」；馬建豪則說：「防守不好」，當媒體想進一步提問原因時，簡浩也只簡短表示：「他們投進比我們多。」記者會整個過程僅短短48秒。