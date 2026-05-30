不少人進出超商時，可能都曾注意過自動門旁邊那排神秘數字，但真正用途卻很少人知道。近日有家長帶孩子到7-11購物時，被兒子突然提問「這是身高嗎？」當場答不出來，只好上網求救。貼文曝光後，立刻釣出一票內行人解答，原來那些數字其實叫做「身高尺」，主要用途是在發生搶案或突發事件時，方便警方透過監視器快速判斷嫌犯身高。就連郵局、銀行等場所也都有類似設計，讓不少網友直呼「長知識了」。
7-11自動門「一排神秘數字」是什麼？真實用途太聰明
近日一名網友在Threads分享，自己帶兒子到7-11買東西時，孩子突然好奇詢問自動門上的數字有什麼功能，還忍不住猜測：「是量身高嗎？」讓她瞬間不知道該怎麼回答，只好無奈發文求助：「20點求解我應該怎麼回答這題XD」。
貼文曝光後，立刻吸引內行網友解答，那排數字其實是為了協助警方辦案使用，「如果有人搶超商，犯人離開時就能大概判斷身高」、「遇到搶劫或歹徒逃跑時，可以透過監視器推測嫌犯身高」、「跟銀行裡的盆栽概念很像，都是方便警方辨識」。
另外，也有不少網友歪樓留言，「以後交友軟體男生說自己幾公分，就去超商門口拍照驗證」、「一直以為那是淹水高度尺」、「我以前還以為是物流送貨時拿來算箱數的」、「120公分以下需家長陪同」。
7-11官方親自解惑！「加速警方辦案」：一秒看出壞人身高
事實上，7-11曾經親自出面解惑，這排數字正式名稱叫做「身高尺」，主要用途是在發生突發事件時，方便警方透過監視器畫面判斷嫌犯身高，加快調查效率。
其中數字「5、6、7、8、9」，分別代表150、160、170、180、190公分。除了超商之外，包括銀行、郵局等場所，也都能看到類似標示，讓許多網友直呼：「真的長知識了！」
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近日一名網友在Threads分享，自己帶兒子到7-11買東西時，孩子突然好奇詢問自動門上的數字有什麼功能，還忍不住猜測：「是量身高嗎？」讓她瞬間不知道該怎麼回答，只好無奈發文求助：「20點求解我應該怎麼回答這題XD」。
貼文曝光後，立刻吸引內行網友解答，那排數字其實是為了協助警方辦案使用，「如果有人搶超商，犯人離開時就能大概判斷身高」、「遇到搶劫或歹徒逃跑時，可以透過監視器推測嫌犯身高」、「跟銀行裡的盆栽概念很像，都是方便警方辨識」。
7-11官方親自解惑！「加速警方辦案」：一秒看出壞人身高
事實上，7-11曾經親自出面解惑，這排數字正式名稱叫做「身高尺」，主要用途是在發生突發事件時，方便警方透過監視器畫面判斷嫌犯身高，加快調查效率。
其中數字「5、6、7、8、9」，分別代表150、160、170、180、190公分。除了超商之外，包括銀行、郵局等場所，也都能看到類似標示，讓許多網友直呼：「真的長知識了！」