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受美伊停火協議有望達成的消息提振，美股29日開盤，標普500指數上漲0.2%、那斯達克指數上漲0.2%，雙雙創下歷史新高，道瓊工業指數上漲70點或0.2%。截至美東時間9時45分，道瓊工業指數上漲197.08點或0.39%，暫報50,866.05點；標普500指數上漲25.62點或0.34%，暫報7,589.25點；那斯達克指數上漲125.45點或0.47%，暫報27,042.92點；費城半導體指數上漲154.24點或1.20%，暫報12,983.38點。熱門個股部分，台積電ADR上漲1.02%、輝達上漲0.69%、特斯拉下跌0.61%、蘋果上漲0.35%、AMD上漲0.03%。美國電腦大廠戴爾（DELL）上調了全年業績預期，並公佈第一季營收和利潤均超出預期，受此消息提振，其股價飆升33.92%。CNBC報導，交易員正密切緊盯中東衝突演變，以及美伊之間脆弱的停火進展，標普500指數、道瓊工業指數雙雙創下新高。西德州原油（WTI）期貨下跌1%，在每桶87美元附近徘徊；國際布蘭特原油期貨（Brent）同樣下跌1%，至每桶91美元左右。在此之前，有報導指出伊朗軍方於週四晚間再度發射飛彈，而美國總統川普（Donald Trump）目前則正在盤算是否延長停火協議。週五迎來了5月份的最後一個交易日，三大指數的月線均有望集體收紅。標普500指數本月累計上漲近5%，道瓊指數預計上漲2%，那斯達克指數單月上漲8%。在先前一交易日中，因美國與伊朗談判代表就延長停火60天達成了一項備忘錄（MOU），美股剛歷經了一波創紀錄的歷史性行情。花旗財富管理（Citi Wealth）投資長摩爾（Kate Moore）認為，相較於中東局勢的頭條新聞，美股市場能否續創歷史新高，未來仍將更取決於企業強勁的獲利成長表現。