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前民眾黨發言人楊寶楨與民眾黨中央委員蔡壁如日前接受訪問，聊黨內文化與提名制度，引來創黨主席柯文哲留言回擊，引發軒然大波。對此，民眾黨創黨元老朱蕙蓉在臉書發文直言，姑且不論是不是柯文哲親自敲下的鍵盤，「我看到的是：一個原本該有制度的黨，如今卻呈現出違法亂紀、毫無章法、亂象頻出的黨團現狀。」提出四點自身實例，朱蕙蓉表示，柯文哲身邊有網路海巡部隊，看到文字就截圖，自己就曾在深夜收到柯文哲傳來的筆戰截圖，讓她震驚回覆「原來您應該思考的國家大事，是半夜在看網路截圖啊？」甚至連柯文哲人在美國時，也專程打電話跟她討論蔡壁如的發言。朱蕙蓉爆料，2024年大選後柯文哲約她共商黨是，依舊討論蔡壁如，問說「最近蔡壁如的聲量這麼高，如果你是主子，你會怎麼看？」，她嚇到反問「哇，您居然會吃醋蔡壁如的聲量比您高喔？聲量高對我們民眾黨難道不好嗎？」此外，朱蕙蓉透露，2024年被傳喚當證人時，第一時間打給多位黨內人士，當時除了秘書長回無關緊要的電話外，「其餘所有人全面失聯」，且秘書長明知她去當證人，事後連一通關心的電話也沒有。朱蕙蓉對柯文哲直言「黨內的放話文化，源頭根本就是從您開始的」，抨擊柯文哲放任屬下惡鬥、聽信讒言，既然柯文哲在頭疼官司的時刻，都還能有時間去留言嗆前屬下，不如大方一點，逐一打電話給最近退黨、卻執意要參選的每一位前黨員們表達歉意與關心。