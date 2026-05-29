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▲黃仁勳此趟來台捨棄招牌黑色皮衣，改穿深藍色棉質拉鍊外套，帥氣又挺拔。（圖／記者趙文彬攝 ）

63歲「AI教父」黃仁勳近日第11次訪台依舊造成話題，連身上的行頭也受到關注，相較前幾次都以招牌皮衣亮相，此趟來台改穿一件深藍色外套，時髦又挺拔，令人眼睛一亮，據了解，該件外套是精品大牌Dior的新品，一件要價約10萬元新台幣。黑色皮衣一直是黃仁勳的指標穿搭，曾經穿過Tom Ford、dunhill、Dolce & Gabbana等奢侈品牌，不過這趟台灣行，他改穿「Zipped Jacket with Dior Moulures」深藍色棉質拉鍊外套，整體極簡設計，翻領、雙向拉鍊，尤其胸前Dior Moulures浮雕感刺繡框飾Logo相當醒目，辨識度極高。黃仁勳這件Dior男裝拉鍊外套，官方價格大約落在美金3000元左右，折合新台幣約10萬元出頭。黃仁勳的穿搭大多由老婆洛麗（Lori Mills Huang）或女兒一手打理，常穿的外套就那幾件，不僅省去每天選擇服裝的決策疲勞，也成為他極具辨識度的個人標誌。黃仁勳預計於6月初結束台灣行程，隨後搭機直奔南韓拜會三星電子與LG等高層布局AI新版圖，他在台期間的行程皆為機密且滿檔，已知的公開活動為6月2日到5日展開的台北國際電腦展，期間有重大技術發表。