我是廣告 請繼續往下閱讀

男團ASTRO成員文彬在2023年驟逝，同樣也在演藝圈活動的親妹妹文秀雅，當時正以女團Billlie身分打歌中，為此她陷入了長期的低潮中，讓身邊粉絲、好友都超級擔心她的身心狀況。從哥哥離世至今已經滿三年了，她近日穿著西裝跟NMIXX海嫄一起做舞蹈挑戰時，重現了當年跟哥哥合作舞台的西裝打招呼姿勢，讓許多粉絲都看哭。現在偶像只要推出新歌，就會在打歌現場一起跳對方的舞，來增加雙方粉絲的曝光度，近日剛好Billlie帶著新曲回歸，因此文秀雅邀請了NMIXX海嫄一起做舞蹈挑戰，沒想到影片一開頭就逼哭許多粉絲。在影片中，文秀雅穿著西裝，並且拉起了衣領把海嫄擋在鏡頭外，接著海嫄才慢慢抬起頭跟大家打招呼，而這個動作讓許多粉絲想起了她在2022年跟文彬的合作舞台，當時兩人在表演的最後也是如此，哥哥拉著衣服擋住妹妹，而秀雅則抬起頭跟所有粉絲做結尾，不過這在文彬離世後，成為了兄妹同台的最後鏡頭，也是粉絲想念文彬時一定會打開來看的影片之一。秀雅超相似的影片動作曝光後，瞬間在社群掀起熱議，「這個開頭是想哭死我嗎？應該不需要幫大家複習一下吧」、「這代表身邊的好友們帶著秀雅走出來了」、「天啊，非粉也看懂了」、「造型還差不多」、「第一眼就想到文彬」、「一眼就看出來了，而且那個笑容簡直一模一樣。」