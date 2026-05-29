男團ASTRO成員文彬在2023年驟逝，同樣也在演藝圈活動的親妹妹文秀雅，當時正以女團Billlie身分打歌中，為此她陷入了長期的低潮中，讓身邊粉絲、好友都超級擔心她的身心狀況。從哥哥離世至今已經滿三年了，她近日穿著西裝跟NMIXX海嫄一起做舞蹈挑戰時，重現了當年跟哥哥合作舞台的西裝打招呼姿勢，讓許多粉絲都看哭。

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文秀雅重現哥哥舞台經典片段！粉絲全哭爆

現在偶像只要推出新歌，就會在打歌現場一起跳對方的舞，來增加雙方粉絲的曝光度，近日剛好Billlie帶著新曲回歸，因此文秀雅邀請了NMIXX海嫄一起做舞蹈挑戰，沒想到影片一開頭就逼哭許多粉絲。

在影片中，文秀雅穿著西裝，並且拉起了衣領把海嫄擋在鏡頭外，接著海嫄才慢慢抬起頭跟大家打招呼，而這個動作讓許多粉絲想起了她在2022年跟文彬的合作舞台，當時兩人在表演的最後也是如此，哥哥拉著衣服擋住妹妹，而秀雅則抬起頭跟所有粉絲做結尾，不過這在文彬離世後，成為了兄妹同台的最後鏡頭，也是粉絲想念文彬時一定會打開來看的影片之一。

秀雅超相似的影片動作曝光後，瞬間在社群掀起熱議，「這個開頭是想哭死我嗎？應該不需要幫大家複習一下吧」、「這代表身邊的好友們帶著秀雅走出來了」、「天啊，非粉也看懂了」、「造型還差不多」、「第一眼就想到文彬」、「一眼就看出來了，而且那個笑容簡直一模一樣。」



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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...