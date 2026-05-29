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中華職棒中信兄弟今（29）日以2：4不敵富邦悍將，吞下8連敗平中信球團史紀錄，此役兄弟在6局上的進攻、7局下的投手調度是關鍵點。6局上無人出局攻佔一、二壘，兄弟未下達推進戰術，最終3顆飛球出局，浪費大好得分機會，是此役吞敗致命傷；7局下選擇讓前6局威風八面的德保拉（Jose De Paula）續投，是合理且可以理解的調度，但被追平後才啟動牛棚，最終遭到舊將林書逸敲出清壘安打，成為此役勝負分水嶺。德保拉此役前6局威風八面，僅用68球，被敲出2安含范國宸的陽春砲，上個半局兄弟靠著王威晨的適時安打取得領先，7局下給德保拉續投完全沒有問題。不過戰況卻在該局急轉直下，賞給張育成三振後，德保拉遭到范國宸、王苡丞連續敲安，雖然讓王勝偉敲出滾地球出局，但也被攻下追平分。考慮到後續打者戴培峰、林書逸、池恩齊都是左打，可以理解為何兄弟被追平後，沒有馬上換投，不過德保拉卻對戴培峰投出此役唯一一個保送，最後黯然退場，兄弟推出呂彥青「拆彈」，卻遭舊將林書逸痛擊，清壘三壘安打奠定勝基，最終以2：4吞下7連敗。德保拉最終以主投6.2局失4分，吞下本季第2敗。兄弟打線此役不能說沒發揮，張志豪、岳政華、高宇杰都在2局上終結連續無安打的小低潮，替球隊先馳得點，7局上王威晨敲出超前安，是他本季個人首次3安「猛打賞」，新秀張士倫更是演出個人生涯首次單場4安，而傷癒歸隊的詹子賢，除了敲雙安外，在跟投手對決時，發揮纏鬥能力，展現出不錯的擊球狀態。不過得點圈打擊仍不高，10打數僅敲出2安，攻下2分，6局上兄弟無人出局攻佔一、二壘，選擇不下短打推進的戰術，最終張志豪敲出無效飛球出局，下一棒黃韋盛擊出右外野深遠飛球，僅能推進二壘跑者上三壘，岳政華遭到魔力藍（Shawn Morimando）解決，兄弟未能攻下分數，是打線此役最傷的部分。