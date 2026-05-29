日本參議院29日表決通過新版入境法規，大幅調高外國人辦理居留手續的手續費上限，居留資格變更與延期（更新）的手續費上限將提高至現行的10倍，永久居留許可則暴漲至最高30倍。
入管法修正案通過 大幅調漲規費上限
日本每日新聞報導，參議院全體會議29日表決「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案，在執政黨及國民民主黨、參政黨等多黨的多數贊成之下，通過入管法修正案。
自1981年起，日本外國人居留資格變更、期間延期以及永久居留許可的手續費上限，均長期凍漲維持在1萬日圓。本次通過的修正案中，將居留資格變更與延期的上限提高至10萬日圓，永久居留許可的上限則拉高至30萬日圓。
目前外國人在實際窗口申請變更或更新居留資格的規費為6000日圓，申請永久居留權（永住許可）為1萬日圓。未來實際的徵收金額將由政令（行政命令）另行訂定。日本政府透露，「居留變更與延期」將依據居留期限長短，調升至1萬至7萬日圓不等；「永久居留許可」預計大幅調升至20萬日圓左右。
高市政權收緊外國人政策 使用者付費概念
報導指出，此舉為首相高市早苗政府推動收緊及嚴格化外國人政策的一環。該修正案在眾議院表決時，遭中道改革聯盟與共產黨反對；在參議院表決時，立憲民主黨與共產黨投下反對票，公明黨則表示贊成。
日本政府表示，手續費調升帶來的增收金額將納入一般財源，用於實現「有秩序的共生社會」之相關政策。
截至2025年底，在日外國人數已達到創紀錄的約413萬人，在過去10年內增加了約189萬人，幾乎翻倍成長。日本政府強調，調高規費是基於「受益者付費」原則，亦即讓外國人自身承擔與其利益相關的政策財源。增收的款項未來將充當適當的出入國管理費用，以及推動日語學習計畫等用途。
考慮到費用調幅巨大，新法也明定針對「經濟困難或其他特殊理由」者，提供減免或免除規費的措施。政府預計此措施將適用於生活陷入困境或難民等基於人道考量的對象，並將在法令施行日前制定明確規範適用條件的指引方針。
納入JESTA法源 擬2028年實施
此外，此次修正案也納入全新的電子旅遊許可制度「JESTA」的導入法源。該制度旨在加強防範外國人非法滯留並簡化與加速入境審查，目標於2028會計年度內實施。
該制度以享有免簽證入境待遇的訪日外國觀光客等為實施對象。旅客在搭機前往日本前，必須先透過線上系統輸入護照資訊等資料，由出入國在留管理廳（入管廳）事先核對查驗其過去是否具有非法滯留等不良紀錄。順利通過該系統認證的外國旅客，在入境日本時將可免除在護照上張貼入國許可貼紙或蓋查驗章的手續。
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日本每日新聞報導，參議院全體會議29日表決「出入國管理及難民認定法」（入管法）修正案，在執政黨及國民民主黨、參政黨等多黨的多數贊成之下，通過入管法修正案。
自1981年起，日本外國人居留資格變更、期間延期以及永久居留許可的手續費上限，均長期凍漲維持在1萬日圓。本次通過的修正案中，將居留資格變更與延期的上限提高至10萬日圓，永久居留許可的上限則拉高至30萬日圓。
目前外國人在實際窗口申請變更或更新居留資格的規費為6000日圓，申請永久居留權（永住許可）為1萬日圓。未來實際的徵收金額將由政令（行政命令）另行訂定。日本政府透露，「居留變更與延期」將依據居留期限長短，調升至1萬至7萬日圓不等；「永久居留許可」預計大幅調升至20萬日圓左右。
高市政權收緊外國人政策 使用者付費概念
報導指出，此舉為首相高市早苗政府推動收緊及嚴格化外國人政策的一環。該修正案在眾議院表決時，遭中道改革聯盟與共產黨反對；在參議院表決時，立憲民主黨與共產黨投下反對票，公明黨則表示贊成。
日本政府表示，手續費調升帶來的增收金額將納入一般財源，用於實現「有秩序的共生社會」之相關政策。
截至2025年底，在日外國人數已達到創紀錄的約413萬人，在過去10年內增加了約189萬人，幾乎翻倍成長。日本政府強調，調高規費是基於「受益者付費」原則，亦即讓外國人自身承擔與其利益相關的政策財源。增收的款項未來將充當適當的出入國管理費用，以及推動日語學習計畫等用途。
考慮到費用調幅巨大，新法也明定針對「經濟困難或其他特殊理由」者，提供減免或免除規費的措施。政府預計此措施將適用於生活陷入困境或難民等基於人道考量的對象，並將在法令施行日前制定明確規範適用條件的指引方針。
納入JESTA法源 擬2028年實施
此外，此次修正案也納入全新的電子旅遊許可制度「JESTA」的導入法源。該制度旨在加強防範外國人非法滯留並簡化與加速入境審查，目標於2028會計年度內實施。
該制度以享有免簽證入境待遇的訪日外國觀光客等為實施對象。旅客在搭機前往日本前，必須先透過線上系統輸入護照資訊等資料，由出入國在留管理廳（入管廳）事先核對查驗其過去是否具有非法滯留等不良紀錄。順利通過該系統認證的外國旅客，在入境日本時將可免除在護照上張貼入國許可貼紙或蓋查驗章的手續。