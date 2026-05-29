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中華職棒富邦悍將今（29）日靠著林書逸的清壘三壘安打，以4：2逆轉擊退中信兄弟，林書逸轉隊後首度上一軍就當英雄，還一棒擊沉老東家，替此役增添戲劇性。賽後林書逸表示，「很感謝兄弟栽培我9年多快10年，畢竟我打職棒很多時間，都是兄弟栽培我，剛好今年轉隊有表現出來。」他也向悍將球迷喊話，「我以為兄弟加油聲很大聲，但是富邦悍將（球迷）不會輸。」林書逸去年底遭到兄弟戰力外，本季改披藍色戰袍，成為悍將一員，今日升上一軍就遇到老東家，賽前受訪時，林書逸坦言沒有感覺是騙人的，畢竟在兄弟待了快10年，「但我現在是富邦悍將的球員，然後只要上了場，就努力幫球隊贏得勝利，把自己做到最好，不可以辜負進場幫我們加油的球迷。」開賽後林書逸也說到做到，7局下雙方平手，林書逸把握一、三壘得點圈機會，敲出深遠清壘三壘安打，一棒成為英雄，助隊以4：2逆轉獲勝。林書逸賽後獲選單場MVP，向全場球迷高呼，「我以為兄弟加油聲很大聲，但是富邦悍將不會輸。」賽後受訪時，林書逸直言，悍將的應援不輸兄弟，也是很猛，「一開始先守備，兄弟加油聲有點恐怖，自己在兄弟時沒這種感覺，只聽別人說過，實際站上去後，富邦也不輸，感覺很棒。」林書逸表示，這場比賽很感動，「沒有想過上來第一場就可以這樣（當英雄），很開心對球隊有貢獻。」林書逸首戰就交手前東家，「雖然熟悉，但也很少打他們的球，上去之後輝哥（高國輝）也給我很多建議，叫我設定什麼球，就去積極攻擊，上場之後我也沒什麼感覺，場上沒有朋友。」談到7局下關鍵打席，林書逸心中的想法是，「來了，換我了，一定要把握住。」在前隊友、象迷面前繳出好成績，林書逸說，「很感謝兄弟栽培我9年多快10年，畢竟我打職棒很多時間，都是兄弟栽培我，剛好今年轉隊有表現出來。」林書逸在MVP頒獎時提到老婆，還一度哽咽，「我一個禮拜回家一次，會很珍惜跟家人相處時間，每次回去，小孩一直長大，感覺錯過他們很多長大的過程。當然老婆也很支持我，在我決定選擇富邦，在遠的畢方也沒關係，他會把家裡照告我，老婆對我來說很重要。」林書逸透露，原本老婆有考慮要不要上來台北，但後來考量沒地方住，且又帶著小朋友，「我就覺得還是不要好了，下禮拜好像有機會回高雄（客場），我會撐到下禮拜回去給妳看。」