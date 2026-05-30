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▲魏如萱（如圖）賽後吐露淘汰感言，表示演出雖然有瑕疵、拿到第8名，「但我還是覺得我自己很棒。」（圖／微博＠魏如萱）

中國歌唱綜藝節目《歌手2026》上周首播，哈林（庾澄慶）才剛登場就遭淘汰，讓觀眾全傻眼。昨晚（29日）播出第2集，金曲歌后魏如萱（wawa）以歌曲〈心酸〉迎戰，沒想到最終成績墊底遭淘汰，結果出爐後讓大批網友傻眼，留言表示：「給魏如萱道歉！」、「這成績你說對嗎？」、「魏如萱被淘汰我也不看了。」而本集的冠軍則是68歲美聲天后齊豫拿下。魏如萱獨特唱腔吸引觀眾注意，昨晚她演唱林宥嘉的〈心酸〉，以極簡編曲凸顯個人聲線，幾乎是清唱的她，整個人表現鬆弛，連節目組都形容「以鬆弛克制的情緒，輕聲訴說成長裡的錯過與釋懷」，深情演唱受到觀眾好評。怎料，最終成績結果出爐，魏如萱排名第8慘遭淘汰，讓眾人跌破眼鏡，粉絲更不服說：「把wawa淘汰了，有啥毛病」、「這節目還有公信力嗎」、「可惜了，不該上這破節目的」、「不接受!!!」歌手好友鄭興也發文鼓勵魏如萱：「妳是綻放自我、也收斂痛苦的珍珠，是唱進我們心裡的金曲歌后。」魏如萱（如圖）賽後吐露淘汰感言，表示演出雖然有瑕疵、拿到第8名，「但我還是覺得我自己很棒。」並幽默向竇靖童喊話：「童童我不能跟妳下週見囉，妳要繼續好好唱。」此外，魏如萱演出成績墊底，她直言每個選手都是她的學習對象和榜樣，自己也會繼續喜歡唱歌，展現超高EQ。《歌手2026》最終排名，由齊豫拿下冠軍，名次分別是竇靖童、胡彥斌、尤長靖、周興哲、張碧晨、Stanaj。