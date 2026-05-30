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▲泰國塔鑾縣警方於21日在官方Facebook專頁上傳照片，但是後澄清裙裝部分是透過AI合成。（圖／翻攝自Facebook@สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ลพบุรี）

▲泰國塔鑾縣警方27日於Facebook發文，澄清這5名男警當時僅穿著便服，並非長裙。（圖／翻攝自Facebook@สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ลพบุรี）

日前，一群泰國男警身穿華麗亮片連衣裙、喬裝成女舞者成功逮捕毒販的照片在網路上瘋傳，甚至吸引多家國際媒體轉載報導。不料，警方證實，這張照片是由AI合成的。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，泰國華富里府（Lop Buri）塔鑾縣（Tha Luang）的警方日前偽裝成女舞者逮捕毒販，並於21日在官方Facebook專頁上傳5名警官穿著長裙與嫌犯的合照。這張照片隨後被英國「每日星報」（The Daily Star）、《每日電訊報》（Daily Telegraph）、《太陽報》（The Sun） 以及美國《紐約郵報》（New York Post）等媒體採用和報導。不料，塔鑾縣警方27日再次於Facebook發文，澄清這5名男警當時僅穿著便服，並非長裙。而在官方事後上傳的原始圖片中可看到，原本遭轉載照片中身穿舞者服裝的唯一女子，並沒有在原圖中。負責管理警局Facebook帳號的管理員解釋，發布AI生成圖片的目的是希望塑造警方「更親善的形象」，展現警方「可愛及幽默的一面」。隨著真相曝光，《每日電訊報》、《每日郵報》、《太陽報》等媒體已陸續說明，相關報道所採用的圖片實際上是由警方提供的AI生成圖片。報導指出，雖然部分讀者或許會對照片的誇張程度產生懷疑，但由於圖片來自看似官方的管道，仍令不少媒體信以為真，也凸顯新聞機構在核實圖片真偽時面對的挑戰。