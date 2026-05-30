世界排名第1的辛納（Jannik Sinner）在法國網球公開賽意外落馬後，尋求生涯第25座大滿貫金盃的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）也在今（30）日五盤大戰中爆冷出局。擊敗他的是年僅19歲的巴西超新星豐塞卡（Joao Fonseca），比數為4比6、4比6、6比3、7比5、7比5。隨著這兩大巨頭接連被淘汰，今年法網的男單賽場注定將迎來一位全新的大滿貫冠軍。
喬科維奇法網爆冷出局 19歲豐塞卡上演五盤驚天大逆轉
豐塞卡在賽後受訪時激動表示：「比賽結束10分鐘後，我才稍微意識到自己到底辦到了什麼。這是一場多麼艱難又多麼不可思議的勝利。」這僅是喬科維奇生涯第2次在「先贏兩盤」的絕對優勢下慘遭逆轉，前一次同樣發生在巴黎的羅蘭加洛斯，時間要追溯到2010年。
由於西利奇（Marin Cilic）與瓦林卡（Stan Wawrinka）等曾奪得大滿貫的老將均已出局，這意味著在6月7日的菲利普查特里耶球場，將有一雙全新的手高舉象徵男單冠軍的火槍手盃。「辛納與喬科維奇都被淘汰了，這當然代表大家有更多機會。」豐塞卡在下一輪將迎戰兩度打進法網決賽的魯德（Casper Ruud），後者剛以五盤苦戰擊敗美國好手保羅（Tommy Paul）。
歲月不饒人：39歲傳奇球王體能透支
當傍晚的氣溫驟降、球場球速變慢時，39歲的喬科維奇明顯體力不支。他在賽後坦言：「這場失利令人難受。到了比賽尾聲，我幾乎連站都站不穩了。」在關鍵的第5盤最後一局，喬科維奇曾逼出破發點試圖將局數扳成6平，但豐塞卡展現強大心臟，連發3記Ace球順利保發，成為大滿貫史上首位擊敗喬科維奇的青少年選手。
豐塞卡賽後謙虛地說：「我就是享受在球場上的每一刻，能與他對戰是我的榮幸。我們總覺得他像個20歲的小夥子，說實話，打到最後我覺得他的體能狀況甚至比我還好，這太瘋狂了。」豐塞卡也不忘在全場觀眾面前祝媽媽生日快樂，並感謝所有到場支持的巴西同胞。
相較於辛納的意外出局，喬科維奇的落敗或許早有跡可循。在澳洲網球公開賽決賽敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，喬科維奇因肩傷困擾，在紅土賽季僅打了1場正式比賽就來到巴黎。在前兩輪比賽中，他都苦戰超過3小時，體能早已嚴重透支，加上本場比賽巴黎的高溫考驗，他甚至得在換邊休息時用冰袋敷臉降溫，期間還一度對靠得太近的攝影師發脾氣。
到了第5盤，喬科維奇的疲態已無法掩飾。他癱靠在廣告看板上雙手下垂，或是坐在休息椅上用毛巾蓋著頭，甚至雙手抱頭顯得相當懊惱。但他依然展現了傳奇的風度：「我在賽後告訴他，這場勝利是他應得的，他應該為自己感到驕傲。我們今天都見證了為何外界對他有如此高的期待。」被問及明年是否還會參加法網，喬科維奇表示不確定，但他也笑稱，去年四強敗給辛納時，他也說過一樣的話。
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豐塞卡在賽後受訪時激動表示：「比賽結束10分鐘後，我才稍微意識到自己到底辦到了什麼。這是一場多麼艱難又多麼不可思議的勝利。」這僅是喬科維奇生涯第2次在「先贏兩盤」的絕對優勢下慘遭逆轉，前一次同樣發生在巴黎的羅蘭加洛斯，時間要追溯到2010年。
由於西利奇（Marin Cilic）與瓦林卡（Stan Wawrinka）等曾奪得大滿貫的老將均已出局，這意味著在6月7日的菲利普查特里耶球場，將有一雙全新的手高舉象徵男單冠軍的火槍手盃。「辛納與喬科維奇都被淘汰了，這當然代表大家有更多機會。」豐塞卡在下一輪將迎戰兩度打進法網決賽的魯德（Casper Ruud），後者剛以五盤苦戰擊敗美國好手保羅（Tommy Paul）。
當傍晚的氣溫驟降、球場球速變慢時，39歲的喬科維奇明顯體力不支。他在賽後坦言：「這場失利令人難受。到了比賽尾聲，我幾乎連站都站不穩了。」在關鍵的第5盤最後一局，喬科維奇曾逼出破發點試圖將局數扳成6平，但豐塞卡展現強大心臟，連發3記Ace球順利保發，成為大滿貫史上首位擊敗喬科維奇的青少年選手。
豐塞卡賽後謙虛地說：「我就是享受在球場上的每一刻，能與他對戰是我的榮幸。我們總覺得他像個20歲的小夥子，說實話，打到最後我覺得他的體能狀況甚至比我還好，這太瘋狂了。」豐塞卡也不忘在全場觀眾面前祝媽媽生日快樂，並感謝所有到場支持的巴西同胞。
相較於辛納的意外出局，喬科維奇的落敗或許早有跡可循。在澳洲網球公開賽決賽敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，喬科維奇因肩傷困擾，在紅土賽季僅打了1場正式比賽就來到巴黎。在前兩輪比賽中，他都苦戰超過3小時，體能早已嚴重透支，加上本場比賽巴黎的高溫考驗，他甚至得在換邊休息時用冰袋敷臉降溫，期間還一度對靠得太近的攝影師發脾氣。
到了第5盤，喬科維奇的疲態已無法掩飾。他癱靠在廣告看板上雙手下垂，或是坐在休息椅上用毛巾蓋著頭，甚至雙手抱頭顯得相當懊惱。但他依然展現了傳奇的風度：「我在賽後告訴他，這場勝利是他應得的，他應該為自己感到驕傲。我們今天都見證了為何外界對他有如此高的期待。」被問及明年是否還會參加法網，喬科維奇表示不確定，但他也笑稱，去年四強敗給辛納時，他也說過一樣的話。