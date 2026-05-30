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▲19歲的巴西超新星豐塞卡（Joao Fonseca）上演驚天大逆轉。他在第5盤關鍵時刻連發3記Ace球，成為史上首位在大滿貫擊敗喬科維奇的青少年選手。（圖／路透／達志影像）

▲由於喬科維奇與辛納等奪冠大熱門相繼出局，今年法國網球公開賽男單賽場已確定將迎來一位全新面孔的大滿貫冠軍得主。（圖／美聯／達志影像）

世界排名第1的辛納（Jannik Sinner）在法國網球公開賽意外落馬後，尋求生涯第25座大滿貫金盃的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）也在今（30）日五盤大戰中爆冷出局。擊敗他的是年僅19歲的巴西超新星豐塞卡（Joao Fonseca），比數為4比6、4比6、6比3、7比5、7比5。隨著這兩大巨頭接連被淘汰，今年法網的男單賽場注定將迎來一位全新的大滿貫冠軍。豐塞卡在賽後受訪時激動表示：「比賽結束10分鐘後，我才稍微意識到自己到底辦到了什麼。這是一場多麼艱難又多麼不可思議的勝利。」這僅是喬科維奇生涯第2次在「先贏兩盤」的絕對優勢下慘遭逆轉，前一次同樣發生在巴黎的羅蘭加洛斯，時間要追溯到2010年。由於西利奇（Marin Cilic）與瓦林卡（Stan Wawrinka）等曾奪得大滿貫的老將均已出局，這意味著在6月7日的菲利普查特里耶球場，將有一雙全新的手高舉象徵男單冠軍的火槍手盃。「辛納與喬科維奇都被淘汰了，這當然代表大家有更多機會。」豐塞卡在下一輪將迎戰兩度打進法網決賽的魯德（Casper Ruud），後者剛以五盤苦戰擊敗美國好手保羅（Tommy Paul）。當傍晚的氣溫驟降、球場球速變慢時，39歲的喬科維奇明顯體力不支。他在賽後坦言：「這場失利令人難受。到了比賽尾聲，我幾乎連站都站不穩了。」在關鍵的第5盤最後一局，喬科維奇曾逼出破發點試圖將局數扳成6平，但豐塞卡展現強大心臟，連發3記Ace球順利保發，成為大滿貫史上首位擊敗喬科維奇的青少年選手。豐塞卡賽後謙虛地說：「我就是享受在球場上的每一刻，能與他對戰是我的榮幸。我們總覺得他像個20歲的小夥子，說實話，打到最後我覺得他的體能狀況甚至比我還好，這太瘋狂了。」豐塞卡也不忘在全場觀眾面前祝媽媽生日快樂，並感謝所有到場支持的巴西同胞。相較於辛納的意外出局，喬科維奇的落敗或許早有跡可循。在澳洲網球公開賽決賽敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，喬科維奇因肩傷困擾，在紅土賽季僅打了1場正式比賽就來到巴黎。在前兩輪比賽中，他都苦戰超過3小時，體能早已嚴重透支，加上本場比賽巴黎的高溫考驗，他甚至得在換邊休息時用冰袋敷臉降溫，期間還一度對靠得太近的攝影師發脾氣。到了第5盤，喬科維奇的疲態已無法掩飾。他癱靠在廣告看板上雙手下垂，或是坐在休息椅上用毛巾蓋著頭，甚至雙手抱頭顯得相當懊惱。但他依然展現了傳奇的風度：「我在賽後告訴他，這場勝利是他應得的，他應該為自己感到驕傲。我們今天都見證了為何外界對他有如此高的期待。」被問及明年是否還會參加法網，喬科維奇表示不確定，但他也笑稱，去年四強敗給辛納時，他也說過一樣的話。