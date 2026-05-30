美國總統川普（Donald Trump）下個月就要滿80歲，本月26日他前往華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受健康檢查，雖然他在體檢後表示「一切檢查結果都非常完美」，但沒有透露更多細節，美媒也緊盯白宮何時公布此次健檢報告，擔心他是否會步拜登（Joe Biden）後塵，畢竟2人年齡差距不大，當上美國總統時又已經相當高齡。
根據《CNN》報導，儘管白宮承諾會在接下來幾天提供體檢結果摘要，但截至目前為止，尚未提供任何額外資訊，也沒有證實川普的醫生是否計劃在任何時候向公眾報告。雖然距離他做完檢查才3天，但分析認為，比起先前醫師都在很短時間內就公開發表摘要及意見，這次的沉默期似乎有點久。
喬治華盛頓大學的醫學院教授，同時也是前副總統錢尼（Dick Cheney）的心臟病專家顧問，雷納博士（Dr. Jonathan Reiner）直言， 他無法想像白宮會拒絕針對總統的健康狀況發表任何說法，哪怕只是最基本的聲明，而若白宮真的拒絕公開，勢必會引發人們對於川普能否勝任總統的擔憂。
報導提到，川普對於任何個人健康議題都諱莫如深，一心將自己塑造成體魄強健、活力充沛的典範，無論是在競選期間，還是在白宮橢圓形辦公室，川普都經常吹噓自己的身心健康，就連過去幫他解讀及公開醫療報告的醫生也經常配合演出。不過，隨著川普即將步入80歲，不可避免會出現一些衰老跡象，還有一些反常行為，有鑑於前總統拜登在任時，許多民眾都曾質疑他認知能力是否出現問題，如今美國大眾或許對總統的身體和認知健康會特別敏感。
報導還盤點了川普過去1年多，一些比較異常的情況，例如常用粉底液遮蓋手部瘀青，去年還有照片顯示他腿部腫脹，之後證實他有慢性靜脈功能不全（在老年族群中相當常見）。今年3月，還有人發現他脖子上長了皮疹，當時白宮聲稱是「預防性皮膚治療」的結果，但沒有具體說明川普為何需要接受這種治療。此外，川普還不只一次被抓包，在公開的會議和活動中打瞌睡。
醫學專家表示，雖然目前看起來問題不大，但白宮不願提供更詳細的資訊，只會顯得欲蓋彌彰，近幾個月來，民主黨人也越來越將川普的適任性議題，當成首要政治議題來操作，特別年底就是期中選舉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
喬治華盛頓大學的醫學院教授，同時也是前副總統錢尼（Dick Cheney）的心臟病專家顧問，雷納博士（Dr. Jonathan Reiner）直言， 他無法想像白宮會拒絕針對總統的健康狀況發表任何說法，哪怕只是最基本的聲明，而若白宮真的拒絕公開，勢必會引發人們對於川普能否勝任總統的擔憂。
報導提到，川普對於任何個人健康議題都諱莫如深，一心將自己塑造成體魄強健、活力充沛的典範，無論是在競選期間，還是在白宮橢圓形辦公室，川普都經常吹噓自己的身心健康，就連過去幫他解讀及公開醫療報告的醫生也經常配合演出。不過，隨著川普即將步入80歲，不可避免會出現一些衰老跡象，還有一些反常行為，有鑑於前總統拜登在任時，許多民眾都曾質疑他認知能力是否出現問題，如今美國大眾或許對總統的身體和認知健康會特別敏感。
報導還盤點了川普過去1年多，一些比較異常的情況，例如常用粉底液遮蓋手部瘀青，去年還有照片顯示他腿部腫脹，之後證實他有慢性靜脈功能不全（在老年族群中相當常見）。今年3月，還有人發現他脖子上長了皮疹，當時白宮聲稱是「預防性皮膚治療」的結果，但沒有具體說明川普為何需要接受這種治療。此外，川普還不只一次被抓包，在公開的會議和活動中打瞌睡。
醫學專家表示，雖然目前看起來問題不大，但白宮不願提供更詳細的資訊，只會顯得欲蓋彌彰，近幾個月來，民主黨人也越來越將川普的適任性議題，當成首要政治議題來操作，特別年底就是期中選舉。