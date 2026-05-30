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頭號種子辛納（Jannik Sinner）、喬科維奇（Novak Djokovic）大爆冷門相繼落馬後，德國網球好手茲維列夫（Alexander Zverev）迎來了在法國網球公開賽奪下生涯首座大滿貫的最佳時機。世界排名第4、賽會第2種子茲維列夫今（30）日在男單第三輪克服第三盤亂流，以6比4、6比3、5比7、6比2擊敗法國地主選手阿利斯（Quentin Halys），順利挺進16強。目前身為籤表中最高種子的他，正面臨著前所未有的巨大壓力與期待，有望一舉突破大滿貫無冠魔咒。前美國球王羅迪克（Andy Roddick）近日在自家Podcast節目中，針對茲維列夫的名人堂資格與法網前景發表了精闢見解。羅迪克直言：「他現在肯定同時感受到絕佳的機會與無比的壓力。這是屬於他的時刻。也許這是他生涯首度在大滿貫賽場上成為奪冠最大熱門，或者至少他心裡是這麼認為的。」針對大滿貫賽場的競爭局勢，羅迪克分析：「如果茲維列夫沒有贏下大滿貫，他還夠格進入名人堂嗎？我不知道，畢竟近期的評選標準並非如此。但如果他這次順利奪冠，那絕對毫無懸念。」羅迪克進一步用帳面數據力挺這位德國名將：「他生涯已經累積了550勝，而且狀態毫無衰退跡象，今年更已拿下30場勝利。如果你把大滿貫成績先放一邊，他的生涯各項數據其實比許多已經入選名人堂的球員還要優秀，這其中甚至包含我自己在內。他拿過多座大師賽冠軍、ATP年終賽冠軍，甚至還有奧運金牌。如果我能進名人堂，那他也絕對夠格。」然而，羅迪克也一針見血地點出大滿貫金盃的不可替代性：「一切的關鍵就在於他能否拿下一座大滿貫。這個問題在接下來10個夜晚肯定會讓他難以入眠。我們都知道他有這個實力，不會上場後就瘋狂失誤。但他總是對外宣稱『我是下一個接班人，除了那兩位巨頭之外，我就是最棒的』。好吧，現在機會來了！這就是他證明自己的終極舞台。」