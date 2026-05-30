美國媒體《CBS》當地時間29日引述多位消息人士報導稱，在中國國家主席習近平9月訪問美國之前，川普預計不會與賴清德總統通話，而在他5月赴中國進行「川習會」時，習近平就曾警告，若處理不當，台灣問題可能演變成非常危險的局面。

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根據《CBS》報導，川普在結束川習會後，曾說會在決定新一批對台軍售前，先與賴總統通話，引發國內外媒體關注，台灣駐美代表俞大㵢（Alexander Yui）本月17日接受《CBS》節目訪問時，也提到賴總統如果有時間，會很樂意向川普說明台灣的故事，一個關於韌性、面對中國侵略仍然屹立不搖的故事。

川普已邀請習近平於9月24日訪問美國，但中國方面尚未明確接受，報導引述中國駐美大使館公使銜副館長邱文星（Qiu Wenxing）說法，稱習近平同意今年秋天訪美，但具體日期仍有待確定，在這樣重要的國是訪問之前，必須先創造有利條件。

不過，報導也強調，儘管目前川普與賴清德的通話計劃看似暫停，但2名消息人士也指出，川普一向喜歡保留各種選項，台灣駐美代表處本週也告訴《CBS》，仍在等待美方有關通話安排的消息。

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。