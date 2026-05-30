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▲篠崎泫被網友翻出她疑似自爆夜間偷睜眼。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）

▲篠崎泫透過IG反駁自己作弊。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

《娛樂百分百》人氣單元「凹嗚狼人殺」多年來培養出大批忠實觀眾，也讓許多藝人成為話題人物，不過近日Podcast節目《靈犬賴希》中，小賴談及過去錄影時曾遇過疑似有玩家偷看身分作弊的情況，雖然並未公開點名，但相關內容曝光後立刻引發網友熱烈討論，甚至有人開始回顧早年節目畫面，紛紛猜測是「狼人殺女神」篠崎泫，對此她親上火線回應，直言：「真的沒人笨到自己承認！」小賴近期在節目中爆料當年《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」有人作弊，由於小賴提到的事件發生在節目尚未全面採用面具錄製的時期，因此不少觀眾開始比對播出時間與相關片段。有網友整理節目資料後認為，相關事件可能發生在2022年前後，並翻出部分對局影片重新檢視，過程中篠崎泫過往在遊戲中的精準推理表現也被拿出來討論，部分網友因此產生聯想，讓她意外成為輿論焦點，相關話題迅速在社群平台發酵。面對外界各種猜測，篠崎泫近日透過社群平台發表長文回應，她表示許多內容遭到片面截取與過度解讀，導致原本的發言被扭曲，她解釋當時提到的內容其實只是錄影過程中的口誤，並非外界所推測的異常行為，由於狼人殺錄影節奏相當快速，玩家在高壓環境下出現用詞不精確的情況十分常見，希望外界不要憑藉片段資訊就妄下結論。針對外界質疑她因偷看而擁有較高勝率，篠崎泫也明確否認，她指出自己參與節目多年，並非每場表現都十分出色，也曾有判斷失誤甚至全盤皆錯的紀錄，至於外傳因為偷看而遭到節目組剪輯處理，她則表示綜藝節目本來就會因播出時長與節奏需求進行內容刪減，並不存在刻意包庇或特殊安排，希望外界不要將正常製作流程與陰謀論畫上等號。此外，篠崎泫透露自己曾主動詢問製作單位，希望能調閱當年的原始畫面自證清白，但因時間久遠相關檔案已無法完整保存，她強調狼人殺本來就是結合發言邏輯、場上反應、表情觀察等多重資訊的推理遊戲，不可能單靠某個瞬間就掌握全部資訊，面對近期大量網友翻找舊片段並反覆討論，她坦言身心受到不小影響，甚至出現失眠狀況，希望外界能以更理性的角度看待事件。