我是廣告 請繼續往下閱讀

奧蘭多魔術隊在今年5月初解雇原總教練莫斯利（Jamahl Mosley）後，新任主帥人選終於塵埃落定。根據《ESPN》報導，魔術隊將聘請聖安東尼奧馬刺隊的首席助理教練斯威尼（Sean Sweeney）擔任新任總教練。史威尼將在結束馬刺隊本季的所有季後賽賽程後，正式走馬上任。馬刺隊目前正與奧克拉荷馬雷霆隊在西區決賽激烈廝殺，雙方將於台灣時間週日展開搶七大戰，爭奪總冠軍賽的最後一張門票。在魔術隊的新任教頭選項中，前芝加哥公牛隊總教練多諾萬（Billy Donovan）與現任洛杉磯快艇隊助理教練小范甘迪（Jeff Van Gundy）都曾進入最終決選名單。特別是多諾萬，在離開公牛隊後一度被視為接掌魔術帥印的最大熱門，也曾親赴奧蘭多與魔術高層會面。然而，根據美媒《ClutchPoints》透露，多諾萬在上週會面後並未獲得魔術隊開出的合約，魔術高層最終將目光鎖定在近年聲名大噪的防守教練斯威尼身上。斯威尼在去年休賽季加入馬刺隊，執教首年便展現頂尖的執教功力。他是本季馬刺隊打造例行賽全聯盟防守效率第3的頭號防守大師，同時在球員發展上也扮演關鍵角色，親自指導了兩大潛力新星哈波（Dylan Harper）與布萊恩（Carter Bryant）。在加入馬刺之前，斯威尼曾於達拉斯獨行俠隊擔任基德（Jason Kidd）的助教多年。他自2011年以籃網隊影片剪輯師的身分踏入NBA，隨後陸續在籃網、公鹿、活塞以及馬刺累積了超過十年的助教資歷，如今終於迎來生涯首次擔任總教練的機會。事實上，斯威尼是今年夏天全聯盟最炙手可熱的總教練候選人之一，幾乎所有出現總教練職缺的球隊都曾與他接觸，特別是芝加哥公牛隊。公牛原本將史威尼與熱火隊助教昆恩（Chris Quinn）視為兩大新帥核心人選，直到今日正式傳出斯威尼決定截足先登、接下魔術隊帥印的消息。斯威尼接掌魔術隊後，將面臨「win now」的巨大戰績壓力。魔術隊在今年季後賽首輪遇到頭號種子底特律活塞隊，在取得3：1聽牌絕對優勢下，慘遭活塞逆轉淘汰，這不僅讓原本的主帥下台，也讓這支以班切羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）為核心的年輕陣容浮現重建的質疑。魔術隊去年夏天透過交易迎來貝恩（Desmond Bane）後，在今年的NBA選秀會上已經沒有首輪選秀權。更嚴峻的是，隨著班切羅、華格納、貝恩以及薩格斯（Jalen Suggs）下賽季的年薪全數突破3200萬美元，魔術隊新賽季的預估總薪資已然突破2億美元（約合新台幣62.85億元）大關。面對這支高薪的豪華陣容，斯威尼上任後的第一大任務，將是複製他在馬刺隊的成功經驗，徹底修補魔術隊在防守端的漏洞。魔術隊本賽季的防守效率值僅排在聯盟第11名、場均失分排在聯盟第13名，這名防守大師能否將鐵血防守帶入奧蘭多，將是魔術隊明年能否更進一步的關鍵。