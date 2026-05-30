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奧克拉荷馬雷霆距離重返NBA總冠軍賽、爭奪二連霸僅差一步之遙，但季後賽期間主力陣容的傷病潮卻成了最大隱憂。先發核心傑倫威廉斯（Jalen Williams）與替補悍將米契爾（Ajay Mitchell）在西區決賽雙雙成為傷兵名單的常客。雖然威廉斯曾在Game 1短暫回歸，但隨後仍因傷缺席了系列賽部分賽事，根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷霆官方已正式宣布，威廉斯因大腿後側拉傷，確定將缺席這場至關重要的Game 7生死戰。回顧慘敗的Game 6，當時威廉斯雖帶傷替補上陣，頂替原本由他與米契爾負責的位置，但他全場僅出賽10分鐘，靠著罰球拿下1分，外帶1助攻、2失誤與1次犯規，狀態明顯受到傷勢嚴重牽制。米契爾的狀況同樣不樂觀，他在Game 2受傷後於Game 3退場，此後便未再對陣馬刺時亮相，如今也確定無法在Game 7上陣。在Game 6中，雷霆全隊得分最高的是僅拿下15分的當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），馬刺最終在主場以118比91痛宰雷霆，將系列賽逼入搶七大戰。儘管外界普遍認為在生死戰中「全員健康」是贏球基本盤，但對雷霆而言或許不必太過絕望。威廉斯本季例行賽飽受傷病困擾僅出賽33場，留下場均17.1分、5.5助攻與4.6籃板的數據，被視為雷霆陣中僅次於SGA的二當家；但即便如此，雷霆依然以全聯盟最佳戰績奪下西區龍頭。此外，雷霆在主場展現了極強的韌性，Game 5正是最佳寫照。在威廉斯與米契爾雙雙缺陣的情況下，頂替先發的麥凱恩狂轟20分，板凳暴徒卡魯索（Alex Caruso）更挹注22分，幫助球隊以127比114奪下天王山之戰。如今，雷霆與馬刺將在週六晚間8點（台灣時間週日）展開終極對決，爭奪晉級總冠軍賽的門票，而東區霸主紐約尼克則正以逸待勞，靜候他們的最終對手。