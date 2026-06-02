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1、洗衣機用「弱洗」吃掉大量電

▲洗衣機弱洗模式更耗電，建議盡量避免使用。（示意圖／486團購提供）

2、電鍋煮飯5招省電

3、冰箱冷藏7分滿最剛好

▲冰箱冷藏放7分滿最好。（示意圖／取自unsplash）

4、熱水瓶定時才省電

▲台電分享電熱水瓶5招省電秘訣。（圖／翻攝台電電力粉絲團）

5、電視機上盒默默吃電

6、冷氣搭配循環扇降溫快

▲冷氣搭配循環扇可以加速冷房速度。（圖／台電電力粉絲團）

7、電熱水器是耗電大怪獸

夏季電費是多少？

▲夏季電費表。（圖／翻攝自台電官網）

夏月電價從6月1日到9月30日正式實施，根據台電試算，家庭住宅平均每月電費將升至1084元，比起非夏月時期增加約446元，漲幅接近7成。想要在這段時間減少電費開銷，可以留意家中「7大耗電怪獸」，找出默默吃掉大量電力的待機家電，輕鬆省荷包。許多人洗衣服的時候，為了保護較高單價的衣物，會使用「弱洗」，但其實這項功能會一直改變洗衣機葉輪轉動方向，讓馬達一直暫停、啟動，洗衣機馬達每次啟動瞬間的電流，比起穩定的電流高出6倍，這樣反而會消耗大量電力。家裡的電鍋如果用錯方法，其實相當耗電。苗栗縣政府節電網站曾表示，想要讓電鍋省電，可以挑選剛好人數大小的電鍋，因為越大的電鍋瓦數越大；米先浸泡30分鐘，讓米心更容易煮透，煮的時間也可以縮短，飯還更好吃；飯煮好後再悶15分鐘，讓米飯悶熟悶透；保溫功能很耗電，建議保溫不要超過12小時；選擇有「節能標章」的電鍋，更省電。日本電器大廠松下（Panasonic）表示，在室溫25度的情況下，冰箱冷藏放7分滿最理想，可以維持冷藏空間的冷空氣循環，降低壓縮機負擔，約能省下10％的電力。冷凍庫則是在不擋住出風口的情況下，要儘量塞滿，這樣結冰的物品就會像保冰劑一樣，互相維持低溫。熱水瓶為了保持瓶內水溫，機器會一直不斷反覆加熱，10公升的電熱水瓶，每天約會消耗2度電，一年就會花掉730度，約3650元。建議可以設定下班到家前再煮沸，可減少36％的耗電量，每年可省約1千多元。電視機上盒運轉功率約16瓦，雖然看起來不多，但是24小時待機，累積下來的耗電量也很可觀，建議在不看電視的時候，把機上盒、電視的電源關掉，插頭拔除。冷氣運轉時大約1小時消耗1度電，開一整天就要花約40元，想要省電、省錢，可把溫度設定在26到28度之間，並搭配風扇或循環扇，讓冷空氣加速在室內流動，達到快速冷房效果，睡覺時開舒眠模式、定期清潔濾網也能省電，更重要的是把老舊的定頻冷氣，更換成一級節能的變頻冷氣，讓耗電量大幅降低。電熱水器是家中最耗電的家電，功率最高可達3000瓦，如果保持全天開啟的狀態，單日耗電量將來到20度！建議平常把電熱水器關閉，要洗澡前的一小時再打開，達到舒服的溫度就關掉電源。目前大部分住家是採用「累進電價」收費，依照用電量的級距，電費會逐漸遞增，用的電量越多，要繳納的電費就越多；另外也有時間電價計費，分為尖峰、離峰時間的電價計費，但是一般住家用電量較少，而且離峰時間的用電量也不多，所以幾乎都是採累進電價計費，若一般住家要使用時間電價計費，需要向台電申請，民眾可看電費單了解自家電費收費方式。