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今天天氣：薔蜜颱風遠離 多雲到晴飆高溫

▲薔蜜颱風路徑逐漸遠離台灣，今天各地多雲到晴。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：水氣增多 午後降雨範圍擴大

▲本周前半段氣溫依舊偏高，下半周隨著水氣變多，氣溫也會逐漸下滑。（圖／中央氣象署）

一周天氣：周五低壓帶襲台 全台變天有雨

中央氣象署表示，薔蜜颱風持續北上遠離台灣，今明兩天（6月2日至6月3日）各地多雲到晴，但午後山區、大台北、宜蘭有短暫雷陣雨，周五（6月5日）受南方低壓帶、西南風影響，全台變天有雨，台中以南、台東有局部大雨機率，周末（6月6日至6月7日）降雨變化仍需持續觀察。6月2日今天的天氣，氣象署指出，薔蜜颱風逐漸遠離，清晨大台北、基隆北海岸有零星短暫陣雨，白天起各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；基隆、東半部白天高溫31至33度，西半部32至36度。宜蘭北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東、澎湖、馬祖、​​​​​​金門環境部提及，環境風場為東北風漸轉至西南風，西半部擴散條件普通，稍易累積污染物，午後光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區及馬祖可能達橘色提醒等級；金門為「橘色提醒」等級6月3日明天的天氣，氣象署說明，周三水氣稍微增多，除了山區之外，包括「大台北、宜蘭」在午後也都要留意局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，周四西南風開始帶來水氣，南台灣全天不定時有局部短暫陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，中部以北、宜蘭、山區有午後雷陣雨，北台灣山區要注意局部較大雨勢。周五天氣變化大，受到南方低壓帶影響，西南風帶來旺盛的暖濕空氣，台中以南、台東全天有雨，且有局部大雨、雷雨的機率，中部以北、宜花降雨機率也增加，以局部短暫陣雨為主，周末兩天天氣依舊不穩定，實際降雨情況還有待觀察。