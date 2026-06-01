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Ray執行霸氣買單企劃！幸運兒任選商品 adidas 買單

▲Ray 曾收到adidas品牌官方親自贈送的「無限信用卡」，未來只要帶著這張卡前往 adidas 門市，就能隨心所欲地免費購買喜愛的商品。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

▲當聽到「免費」之後，許多幸運兒瞬間化身超級賽亞人，開始狂拿猛拿各種商品。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

無限卡買破 5,000 美金就遭拒絕？Ray 急 Call 高層解圍

▲Ray將總金額超過 5,000 美元的購物明細在鏡頭前攤開。（圖／Youtube＠RayAsianBoy Live）

台灣「最強高中生」Ray 活躍於歐美實況圈，是國際知名度最高的台籍實況主。近日他在直播時玩起一項特別企劃，前往 adidas 門市隨機邀請路人挑戰，只要在 1 分鐘內拿到的任何商品，全都能使用 adidas 送給他的「無限信用卡」買單。雖然 Ray 最終成功完成這項企劃，但卻也讓許多觀眾目睹了人性貪婪的真實面貌。身為 adidas 旗下簽約合作的網紅之一，Ray 曾收到品牌官方親自贈送的，未來只要帶著這張卡前往 adidas 門市，就能隨心所欲地免費購買喜愛的商品。近日，Ray 便利用這張神卡執行一項特別企劃。他前往美國某間 adidas 門市，隨機邀請路人參與挑戰：。Ray 找到了一群路人顧客，他們聽到後立即答應挑戰，並當場開始迅速掃貨，把大量高價商品抱到結帳櫃檯。然而，當聽到「免費」之後，許多幸運兒瞬間化身貪婪的超級賽亞人，開始狂拿猛拿各種商品。而 Ray 準備掏出那張無限信用卡霸氣結帳時，店員竟然出面阻止，原因是總金額超過了 5,000 美元，讓 Ray 當場有些傻眼。後續 Ray 直接用手機視訊打給 adidas 品牌高層求助，最終在該名高層與店員通話協調後，才讓 Ray 順利完成了該筆結帳，也為這場直播帶來了出乎意料的實況效果。完整挑戰過程透過直播被觀眾看見，都對於Ray幫忙爭取權益的舉動給予正面反應，但也有人指責部分人太過貪婪，「那個拿走了一堆件球衣的傢伙，你應該把那些球衣拿回來啊」、「人們都很貪心，一聽到「免費」兩字，就會趁機佔你的便宜」、「向那位只拿所需物品的年輕女子致意」、「貪得無厭的傢伙們，將永遠窮困下去」。