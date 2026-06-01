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台北國際電腦展（COMPUTEX）即將進入倒數，輝達（NVIDIA）4月29日在南港展覽館舉辦「NVIDIA AI Factory MGX 生態系典禮」，其中引發關注的是現場背板列出眾家合作廠商，其中PCB龍頭臻鼎-KY（4958）及機殼廠可成（2474）首次入列。消息也帶動可成今（1）日開盤即攻上漲停價223.5元。黃仁勳表示，為了迎接新一代伺服器平台Vera Rubin 量產，輝達在台灣製造AI超級電腦的產能將翻倍，MGX生態系夥伴數量達到150家公司，每一套MGX超級電腦系統包括130萬個零組件，重達兩噸，是世界有史以來最重，也是最貴的電腦。輝達曝光MGX台灣供應鏈包括台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、光寶（2301）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、可成、勤誠（8210）、振發（5426）、臻鼎、台郡（6269）、可成、富世達（6805）、鴻海（2317）、健策（3653）、川湖（2059）、良維（6290）、嘉澤（3533）、南俊（6584）、泰碩（3338）等多家業者。其中，臻鼎-KY及機殼廠可成首次入列引發關注，金屬機殼廠可成轉型成效顯現，昨日於官網發布新聞稿表示，作為NVIDIA MGX Ecosystem的一員，可成憑藉多年精密製造經驗，支持下一代AI基礎設施發展，並透過先進機構製程能力、結構設計專業，以及高可靠度表面處理技術，協助打造高密度AI伺服器與rack-scale系統所需的機構基礎。可成先前曾表示，今年伺服器營收占比可望達2成，加上生醫、半導體、航太等應用，今年非筆電營收占比有機會來到3成。消息一出，帶動可成今日股價開盤跳攻站漲停價223.5元，臻鼎-KY盤中最高也來到551元，上漲近7%。