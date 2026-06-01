今年NBA賽季即將步入尾聲，，休賽季的自由市場也即將敲響戰鼓。雖然今年的自由球員名單的星光程度無法與過去幾年的超級大年相提並論，但各隊在全新薪資體制與第二層豪華稅硬上限的壓力下，檯面下的角力依然暗潮洶湧。根據《ESPN》引述多位聯盟高層與球探的深度剖析，今年夏天自由市場將由幾位中生代與新世代好手領銜，其中最有看頭的便是洛杉磯湖人隊人氣後衛「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）預計將迎來一張極為驚人的天價合約。
鄉村曼巴將獲頂級待遇 籃網成潛在搶人黑馬
作為今年非受限自由球員中最受矚目的後場核心，里夫斯過去幾年憑藉著CP值超高的合約成為湖人不可或缺的基石。聯盟內部多數意見認為他將會留在洛杉磯，多位球探與高層預測他的新合約大約會落在5年2億美元（約合新台幣62.85億元）區間，雖然略低於他最高可拿到的5年2.39億美元頂薪上限，但這已經是實打實的頂級球星待遇。
東區球探指出，若里夫斯新合約首年的年薪低於4000萬美元，就會讓人非常驚訝。目前湖人球團雖然說休賽季最大的目標就是留下里夫斯，不過手握龐大薪資空間的布魯克林籃網隊也傳出蠢蠢欲動開出頂薪搶人，成為自由市場上的最大變數。
另一位在禁區大放異彩的自由球員是活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren），他去年秋天拒絕提前續約、選擇「賭一把」的策略收到回報。他本季首度入選全明星賽與年度最佳陣容，更率領活塞奪下東區最佳戰績，新合約行情預計能拿到逼近年薪4000萬美元的驚人巨約。目前活塞隊可能會傾向讓他去自由市場試水溫，並做好了匹配任何敵隊報價的準備。
尼克捍衛禁區優先續留羅賓森 爵士雙塔成形全力綁定凱斯勒
隨著紐約尼克隊今年強勢殺入總決賽，球團續留禁區功臣羅賓森與後衛薛密特（Landry Shamet）的意願極高。為了在未來幾年規避聯盟嚴苛的「第二層硬上限」懲罰，尼克隊預計會向羅賓森開出一份高於中產階級特例的2年短期合約，確保他能繼續與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）坐鎮紐約的禁區輪值。
而在鹽湖城方面，爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的動向同樣備受關注。自去年秋天續約談判破局，加上爵士在2月交易來大前鋒小傑克森（Jaren Jackson Jr.）後，外界不斷猜測他的去處。不過，考量到小傑克森與馬卡南（Lauri Markkanen）皆非全職中鋒，凱斯勒在猶他重建防守體系中依然不可或缺，目前球界內部的共識是爵士隊會全力留人，新合約行情約落在年薪2500萬到3000萬美元之間。
痛失MIP讓灰狼不敢放人 76人選錯新秀面臨續約暴漲高壓
多桑姆（Ayo Dosunmu）在季中交易大限轉戰灰狼後立刻發揮影響力，曾在愛德華茲（Anthony Edwards）缺陣時狂飆43分。鑑於灰狼去年夏天放走的亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）本季在老鷹奪下全聯盟「年度最佳進步獎（MIP）」，灰狼承受不起再次痛失良將的代價，預期會以略高於1500萬美元的價格將他簽回，但這可能迫使他們必須交易掉遭逢阿基里斯腱斷裂重傷的迪文森佐（Donte DiVincenzo）只為了避稅。
相較之下，費城76人則陷入尷尬的兩難。由於76人在前總裁莫雷（Daryl Morey）主導下，於2月交易大限前選擇留下葛萊姆斯（Quentin Grimes）而送走新秀馬克林（Jared McCain），如今馬克林在雷霆打出巨星身手，讓76人面臨必須用中產階級左右的代價留住葛萊姆斯的退路，否則不願繳納豪華稅的費城將會受到輿論的指責。
金塊避稅恐清空爭冠功臣 威廉斯化身自由市場最強福袋
23歲的金塊隊前鋒華生具備現代籃球最渴望的全能側翼規格，雖然金塊擁有匹配權，但要留下他將面臨沉重的豪華稅。聯盟幹部透露，向來不愛瘋狂砸錢的金塊老闆，可能會選擇將強森（Cameron Johnson）或布朗（Christian Braun）其中一人交易送走，藉此清出薪資空間來續留華生，但他下半季反覆發作的腿後腱傷勢將是唯一的隱憂。
最後，頂尖的禁區守護神威廉斯（Robert Williams III）本季為拓荒者出賽了59場，健康狀態較過去大有進步。在近年各隊重新重視禁區身材的趨勢下，威廉斯在攻守兩端的籃框保護力吸引了不少爭冠球隊的目光。不過受限於歷史傷病史，他的市場行情天花板預計落在短期中產特例，或是年薪約1000萬美元左右的福袋合約，對於缺乏替補禁區的強權來說，仍是投資報酬率不錯的對象。
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作為今年非受限自由球員中最受矚目的後場核心，里夫斯過去幾年憑藉著CP值超高的合約成為湖人不可或缺的基石。聯盟內部多數意見認為他將會留在洛杉磯，多位球探與高層預測他的新合約大約會落在5年2億美元（約合新台幣62.85億元）區間，雖然略低於他最高可拿到的5年2.39億美元頂薪上限，但這已經是實打實的頂級球星待遇。
東區球探指出，若里夫斯新合約首年的年薪低於4000萬美元，就會讓人非常驚訝。目前湖人球團雖然說休賽季最大的目標就是留下里夫斯，不過手握龐大薪資空間的布魯克林籃網隊也傳出蠢蠢欲動開出頂薪搶人，成為自由市場上的最大變數。
另一位在禁區大放異彩的自由球員是活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren），他去年秋天拒絕提前續約、選擇「賭一把」的策略收到回報。他本季首度入選全明星賽與年度最佳陣容，更率領活塞奪下東區最佳戰績，新合約行情預計能拿到逼近年薪4000萬美元的驚人巨約。目前活塞隊可能會傾向讓他去自由市場試水溫，並做好了匹配任何敵隊報價的準備。
尼克捍衛禁區優先續留羅賓森 爵士雙塔成形全力綁定凱斯勒
隨著紐約尼克隊今年強勢殺入總決賽，球團續留禁區功臣羅賓森與後衛薛密特（Landry Shamet）的意願極高。為了在未來幾年規避聯盟嚴苛的「第二層硬上限」懲罰，尼克隊預計會向羅賓森開出一份高於中產階級特例的2年短期合約，確保他能繼續與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）坐鎮紐約的禁區輪值。
而在鹽湖城方面，爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）的動向同樣備受關注。自去年秋天續約談判破局，加上爵士在2月交易來大前鋒小傑克森（Jaren Jackson Jr.）後，外界不斷猜測他的去處。不過，考量到小傑克森與馬卡南（Lauri Markkanen）皆非全職中鋒，凱斯勒在猶他重建防守體系中依然不可或缺，目前球界內部的共識是爵士隊會全力留人，新合約行情約落在年薪2500萬到3000萬美元之間。
多桑姆（Ayo Dosunmu）在季中交易大限轉戰灰狼後立刻發揮影響力，曾在愛德華茲（Anthony Edwards）缺陣時狂飆43分。鑑於灰狼去年夏天放走的亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）本季在老鷹奪下全聯盟「年度最佳進步獎（MIP）」，灰狼承受不起再次痛失良將的代價，預期會以略高於1500萬美元的價格將他簽回，但這可能迫使他們必須交易掉遭逢阿基里斯腱斷裂重傷的迪文森佐（Donte DiVincenzo）只為了避稅。
相較之下，費城76人則陷入尷尬的兩難。由於76人在前總裁莫雷（Daryl Morey）主導下，於2月交易大限前選擇留下葛萊姆斯（Quentin Grimes）而送走新秀馬克林（Jared McCain），如今馬克林在雷霆打出巨星身手，讓76人面臨必須用中產階級左右的代價留住葛萊姆斯的退路，否則不願繳納豪華稅的費城將會受到輿論的指責。
金塊避稅恐清空爭冠功臣 威廉斯化身自由市場最強福袋
23歲的金塊隊前鋒華生具備現代籃球最渴望的全能側翼規格，雖然金塊擁有匹配權，但要留下他將面臨沉重的豪華稅。聯盟幹部透露，向來不愛瘋狂砸錢的金塊老闆，可能會選擇將強森（Cameron Johnson）或布朗（Christian Braun）其中一人交易送走，藉此清出薪資空間來續留華生，但他下半季反覆發作的腿後腱傷勢將是唯一的隱憂。
最後，頂尖的禁區守護神威廉斯（Robert Williams III）本季為拓荒者出賽了59場，健康狀態較過去大有進步。在近年各隊重新重視禁區身材的趨勢下，威廉斯在攻守兩端的籃框保護力吸引了不少爭冠球隊的目光。不過受限於歷史傷病史，他的市場行情天花板預計落在短期中產特例，或是年薪約1000萬美元左右的福袋合約，對於缺乏替補禁區的強權來說，仍是投資報酬率不錯的對象。