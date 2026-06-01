2026全民普發一萬元「國民支援金」，大家都在盼望特別條例草案快通過發放！各縣市地方補助乾脆搶先加碼，新竹縣橫山鄉公所表示，為減輕國際油價影響與民生物價波動的生活壓力，普發每人5000元現金的補助津貼，最快7月14日起第一階段開放領取，本文整理申請資格、領用流程一次看。
美伊戰爭衝擊國際油價與國內民生物價波動，新竹縣橫山鄉公所表示，預計最快將於7月14日起第一階段開放領取，普發每人5000元現金的「民生物價補助津貼」，只要是5月4日（含當日）以前設籍的鄉民，都具備領取資格，預計約有1.2萬人受惠。這已是新竹縣橫山鄉六年內第四度普發現金照顧鄉民，分別為2021年因應新冠肺炎普發每人1000元、2022年疫情延續加碼每人2000元、2025年因應美國關稅衝擊發放每人5000元生活補助金。
新竹縣橫山鄉領取5000元現金！7/14起申請資格、領用流程一次看
一、發放對象
凡於今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉的全體居民。
二、發放金額
每人發放5000元現金「民生物價補助津貼」。
三、發放時間
第一階段7月14日、7月15日、7月16日（星期二、三、四）：在全鄉11個村、共計設置17處指定發放站展開普發作業。
第二階段7月17日至7月21日（限時5天）每天早上8點至下午5點於橫山鄉公所補領。
四、領取應攜帶證件
本人親自攜帶身分證、印章及相關證明文件資料，前往辦理補領。
五、注意事項
事前會發放通知單，逾期未領視同放棄。提醒鄉親留意官網及臉書公告，以維護自身權益。
新竹縣橫山鄉公所表示，橫山鄉人口結構多為65歲以上的長者，不少為沒有固定工作的退休族群或弱勢家庭，面對萬物皆漲的現況，心理往往感到恐慌。為幫助鄉民穩定基本生活水準，公所攜手鄉民代表會，運用歲計賸餘款項發放民生物價補助津貼。他進一步指出，橫山鄉主要財源來自內灣老街停車場與圓樓收益等，此筆補助經費屬於歷年累積鄉庫盈餘回饋，理應優先回饋原有鄉民。
張志弘強調，大型建設將積極向中央爭取經費，絕不會排擠公共建設、也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利、人事費用等運作，期望藉由補助提升消費韌性、帶動地方商圈活絡。
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新竹縣橫山鄉領取5000元現金！7/14起申請資格、領用流程一次看
一、發放對象
凡於今年5月4日（含當日）以前設籍於新竹縣橫山鄉的全體居民。
二、發放金額
每人發放5000元現金「民生物價補助津貼」。
三、發放時間
第一階段7月14日、7月15日、7月16日（星期二、三、四）：在全鄉11個村、共計設置17處指定發放站展開普發作業。
第二階段7月17日至7月21日（限時5天）每天早上8點至下午5點於橫山鄉公所補領。
四、領取應攜帶證件
本人親自攜帶身分證、印章及相關證明文件資料，前往辦理補領。
五、注意事項
事前會發放通知單，逾期未領視同放棄。提醒鄉親留意官網及臉書公告，以維護自身權益。
新竹縣橫山鄉公所表示，橫山鄉人口結構多為65歲以上的長者，不少為沒有固定工作的退休族群或弱勢家庭，面對萬物皆漲的現況，心理往往感到恐慌。為幫助鄉民穩定基本生活水準，公所攜手鄉民代表會，運用歲計賸餘款項發放民生物價補助津貼。他進一步指出，橫山鄉主要財源來自內灣老街停車場與圓樓收益等，此筆補助經費屬於歷年累積鄉庫盈餘回饋，理應優先回饋原有鄉民。
張志弘強調，大型建設將積極向中央爭取經費，絕不會排擠公共建設、也不影響鄉政其他基礎建設、社會福利、人事費用等運作，期望藉由補助提升消費韌性、帶動地方商圈活絡。