我是廣告 請繼續往下閱讀

台南最強公車認證是它！年

吸119萬人、狂跑99萬公里載客

2025年載最多客台南公車冠軍，由「藍幹線」再度蟬聯，其載客人數總計119萬人，並行駛多達99萬公里

▲藍幹線路線途經台19線通勤熱點，滿足廣大上班族與學生的日常通勤需求。（圖／運轉台南好交通臉書）

🥇第1名：藍幹線（安工區-西港-佳里）

🥈第2名：綠幹線（臺南-新化-玉井）

🥉第3名：紅幹線（臺南-仁德-關廟）

🏅第4名：5路公車（市立醫院-鹽行）

🏅第5名：2路公車（崑山科技大學-安平古堡）

▲大台南公車「藍幹線」於本次2025年排行中榮獲載最多客的台南公車頭銜，繼2024年後再度奪得冠軍。（圖／台南市交通局提供）

台南藍幹線蟬聯冠軍！年減3萬乘客仍是公車之王

本次榜單前5名都與2024年相同，而藍幹線在2025年載客人數，相較2024年下滑約3萬人，年減率達2%，但仍不影響其台南公車霸主地位。

▲藍幹線路線是串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區的重要幹線，全程跑完預計需70至75分鐘。（圖／台南市政府官網）

藍幹線班班擠爆！政府3年前出手大升級

▲藍幹線在2023年底配置20輛電動公車，全面採用藍色窗花意象塗裝，車身上和車頭前方也加上電動公車專屬的綠能閃電LOGO，還配備全彩LED車頭顯示，增進辨識度及鮮明形象。（圖／台南市政府交通局提供）

藍幹線最強公車地位不保！亞軍「綠幹線」載客量緊追只差12萬

整年行駛里程不只高出藍幹線約21萬公里，載客量亦以些微差距緊追在後，且綠幹線2025年載客人數，比起2024年只減少1萬人，可看出乘客幾乎沒有流失

台南最強公車誕生！台南地區全市公車路線多，完善交通網提供上班族與學生族群每日通勤搭乘。近日台南市政府交通局公布「2025年台南市市區公共汽車行車效率」排行榜，根據統計結果顯示，，無奈直喊「每天被擠扁！」台南市政府交通局於3月5日公布「2025年台南市市區公共汽車行車效率」統計資料，根據結果顯示，如按路線分類，；亞軍則由「綠幹線」以載客人數107萬人奪得、季軍則是「紅幹線」，憑藉載客人數97萬人坐穩。載客人數119萬9058人／行駛里程99萬3772公里載客人數107萬5948人／行駛里程120萬6980公里載客人數97萬4534人／行駛里程71萬3326公里載客人數90萬8672人／行駛里程74萬3733公里載客人數79萬9944人／行駛里程43萬6815公里大台南公車「藍幹線」由興南客運營運，是全市六大幹線之一，也是台南全市運量最高的幹線公車之一，其於本次2025年排行中榮獲載最多客的台南公車頭銜，繼2024年後再度奪得冠軍。值得一提的是，藍幹線路線是串聯台南市中心、安南、安定、西港及佳里等區的重要幹線，其途經台19線通勤熱點，每天不只滿足廣大上班族與學生的日常通勤需求，路線上也囊括許多濱海鄉鎮與觀光景點，提供市民與遊客更便利的交通網絡。藍幹線路線全程跑完預計需70至75分鐘，但每日班次依舊密集，約10至20分鐘就會來一班。但不少民眾表示，、「藍幹線真的超多人，之前就覺得藍幹線應該要在第一」。為了解決藍幹線尖峰時段人潮過多，以及一車難求等問題，，也讓民眾不再因搭不到公車受苦。但進一步觀察台南公車2025年排行榜，位居第2名的「綠幹線」同樣實力驚人，其行車里程與載客數表現都十分亮眼，，展現極高的通勤與觀光搭乘黏著度。據了解，大台南公車綠幹線同樣是全市六大幹線公車之一，亦由興南客運營運，路線主要沿台20線玉南公路路段行駛，串聯台南市區、永康、新化、左鎮至玉井，途中包括台南火車站、成大醫院等，承載了民眾通勤、就學、就醫及觀光需求，成為全台南載客量數一數二的主力路線。