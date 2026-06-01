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台灣紫色新泡麵被瘋搶！老饕連買4碗：湯頭太香

意外看到味味麵新口味「芋見喔ㄚ肉燥湯麵」，聽到店員介紹是新品就忍不住買了一碗帶走，沒想到口感意外好吃

▲有民眾光顧超商時，意外發現台灣泡麵新品「味味麵芋見喔ㄚ肉燥湯麵」，稱讚口感吃起來香濃。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

▲味味麵「芋見喔ㄚ肉燥湯麵」於7-11獨家開賣，但也因人氣太高，引發部分民眾哀號買不到。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

味味麵芋頭泡麵爆紅！配肉燥超搭、芋頭塊超多：7-11開賣39元

但近期剛好推出優惠，任選2件即可享79折優惠，等於可省下16元；若持uniopen聯名卡，則可享3件75折優惠，即可省下29元，活動從即日起至6月23日皆可使用。

▲「芋見喔ㄚ肉燥湯麵」將鹹香濃郁的經典肉燥湯頭，結合真材實料的芋頭塊，讓口感層次更豐富。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書）

味味麵芋頭泡麵真實評價曝光！眾人點2敗筆：有點失望

台灣泡麵品牌近年來為擺脫傳統定位，不斷積極推出新品，或研發超有創意口味而引起大眾關注。不少人實際嘗鮮過都大讚肉燥與芋頭搭配相當適合，不只湯頭香濃、麵條Q彈，還能吃到真材實料的芋頭塊，大讚「意料之外的好吃」。有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，表示最近在7-11超商買晚餐時，，「肉燥跟芋頭都很香，而且也吃得到芋頭塊，推推」。貼文曝光後，瞬間引來眾人熱議，「居然有芋頭泡麵」、「芋頭控現在要馬上衝7-11買了」、「試過了！有芋頭香！」、「身為吃火鍋會放芋頭，愛吃鹹口味芋頭的人，這個對手值得挑戰」，但也有人搖頭認為根本是邪教搭配，「芋頭我只吃冰品甜點類，鹹的我就略過」、「這個我不行」。不只如此，還有人曬出照片，透露自己直接買了4碗回家享用。在各大社群平台中，也有人坦言看中這次新品，但跑了多家超商都沒搶到，崩潰直呼「小七找不到」、「找幾間店了買不到」、「好像最近有優惠，我跑5家都沒看到」。味味麵是由味丹企業推出的泡麵品牌，主打精燉肉燥湯麵口味，已獨有台式肉燥香擄獲老饕的心。這款話題新品推出後隨即引發芋頭控狂熱，其份量適中，適合作為宵夜或點心，招牌的肉燥湯頭濃郁鹹香，雖然帶有淡淡芋頭香，但整體仍以經典肉燥味為主，不會過於違和。目前「芋見喔ㄚ肉燥湯麵」在全台7-11獨家販售，單碗售價39元。味味麵「芋見喔ㄚ肉燥湯麵」整體評價不錯，雖然它將經典肉燥和消暑盛品芋頭結合，看似有點突兀，甚至引發人直指「是邪教組合」。，並非是乾燥調味粉，鹹香夠味連湯都能喝光。不過也有部分芋頭控感到失望，，僅適合當作一般宵夜或解嘴饞的食品。