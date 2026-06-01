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薔蜜外圍環流影響 今北部、東北部有雨

▲薔蜜颱風今天將導致北部、宜蘭出現降雨，周二至周四多雲到晴，周五起全台有雨。（圖／中央氣象署）

南海熱帶擾動發展 起逐步接近台灣

▲南海目前有熱帶擾動正在發展，路徑往東北朝巴士海峽、屏東移動。（圖／賈新興提供）

周五起雨勢升級 全台進入連續降雨模式

▲隨著副熱帶高壓逐漸退場，南海季風帶動西南季風增強，大量暖濕水氣被送到台灣附近。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

受薔蜜颱風外圍環流影響，今（1）日北部、東北部有局部短暫陣雨，各地高溫仍在30度以上；氣象專家賈新興表示，南海熱帶擾動預計周三、周四（6月3日至6月4日）增強為熱帶性低氣壓並接近台灣，周五（6月5日）起至6月14日將開啟「連續10天降雨模式」，全台降雨機率明顯提高，中南部需特別留意瞬間強降雨、雷擊等劇烈天氣。中央氣象署表示，薔蜜颱風外圍環流影響，今天台灣環境主要吹偏北風，北部、東北部有不定時局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；氣溫依舊偏高，北部及東半部高溫28至32度，中南部高溫約在33至35度，其中台南局部地區有36度以上高溫發生的機率。賈新興說明，明天午後，竹苗以南山區、宜花東有零星短暫雨；周三台中至高雄沿海有零星短暫雨，午後各地山區、北北基宜、中彰有零星短暫雨；周四台中以南、宜花東有零星短暫雨，午後台中以南、宜花東有局部短暫雨，其它地區也有零星短暫雨。南海目前有熱帶擾動正在發展，預計周三、周四會增強為「熱帶性低氣壓」，雖然成為颱風的機率不高，但路徑往東北朝巴士海峽、屏東移動，因此會接近台灣並造成影響。賈新興提醒，周五起至6月14日，將會開啟「連續10天降雨模式」；尤其周五、周六受低壓帶影響 ，全台降雨機率提高，特別是台中以南地區首當其衝，要注意「中小尺度對流」產生的瞬間大雨、雷擊等，變天感受會非常明顯。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也補充，隨著副熱帶高壓逐漸退場，南海季風帶動西南季風增強，大量暖濕水氣被送到台灣附近，本周後期至6月中旬前，中南部迎風面關係，可能出現連續數日降雨的情況，低壓的走向也將決定雨區分布，「走偏一點就會差很多，變數相當大」。