金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）正式宣布與中國運動品牌李寧展開長期合作。根據外媒《ESPN》報導，雙方已簽下一紙長達10年的合作協議，不僅為歷時數個月的品牌爭奪戰劃下句點，也象徵柯瑞個人品牌事業邁入全新階段。據悉，柯瑞在評估多家國際品牌提案後，因試穿Jimmy Butler與Dwyane Wade簽名鞋獲得良好體驗，最終才會選擇李寧。
勇士一哥新東家出爐！柯瑞簽10年長約 攜手李寧打造全球版圖
柯瑞周一透過社群媒體公開消息，宣布攜手李寧推動旗下「Curry Brand」進軍全球市場。根據合作內容，未來產品版圖將橫跨籃球裝備、運動休閒服飾、高爾夫系列商品，同時也授權柯瑞以個人品牌名義簽約男女運動員，進一步擴大品牌影響力。
柯瑞表示：「全新的篇章已經展開，這不只是球鞋代言，也不只是簽名鞋系列，而是一項影響我一生的重要合作關係。」他強調，相信李寧長年深耕運動產業的實力與創新能力，「運動員出身的李寧，在過去35年間打造出全球知名的運動品牌。我們將攜手推動Curry Brand前進，透過產品、故事與平台激勵下一代運動員，並持續改變籃球運動的未來。」
離開UA後拍板新選擇！隊友簽名鞋太舒適成關鍵因素
事實上，柯瑞去年11月才結束與Under Armour長達13年的合作關係。根據《美聯社》先前報導，業界人士透露，柯瑞對於品牌近年估值下滑及資源投入不足逐漸感到不滿，因此開始尋求新的合作機會。
《ESPN》指出，在多家美國及國際運動品牌積極爭取下，柯瑞最終選擇與李寧合作。其中一項重要原因，正是他在試穿李寧旗下兩位代表球星的簽名鞋後留下深刻印象，包含現役勇士隊友Jimmy Butler，以及NBA傳奇球星Dwyane Wade的系列產品，都讓他感受到出色的舒適性與性能表現。
根據規劃，李寧未來將在美國與中國陸續設立Curry Brand專賣店，進一步強化品牌國際布局。柯瑞的經紀人Jeff Austin近日也已完成最後談判程序，雙方合作正式拍板。不過目前合約總額及相關細節條款仍未對外公開。
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柯瑞周一透過社群媒體公開消息，宣布攜手李寧推動旗下「Curry Brand」進軍全球市場。根據合作內容，未來產品版圖將橫跨籃球裝備、運動休閒服飾、高爾夫系列商品，同時也授權柯瑞以個人品牌名義簽約男女運動員，進一步擴大品牌影響力。
柯瑞表示：「全新的篇章已經展開，這不只是球鞋代言，也不只是簽名鞋系列，而是一項影響我一生的重要合作關係。」他強調，相信李寧長年深耕運動產業的實力與創新能力，「運動員出身的李寧，在過去35年間打造出全球知名的運動品牌。我們將攜手推動Curry Brand前進，透過產品、故事與平台激勵下一代運動員，並持續改變籃球運動的未來。」
事實上，柯瑞去年11月才結束與Under Armour長達13年的合作關係。根據《美聯社》先前報導，業界人士透露，柯瑞對於品牌近年估值下滑及資源投入不足逐漸感到不滿，因此開始尋求新的合作機會。
《ESPN》指出，在多家美國及國際運動品牌積極爭取下，柯瑞最終選擇與李寧合作。其中一項重要原因，正是他在試穿李寧旗下兩位代表球星的簽名鞋後留下深刻印象，包含現役勇士隊友Jimmy Butler，以及NBA傳奇球星Dwyane Wade的系列產品，都讓他感受到出色的舒適性與性能表現。
根據規劃，李寧未來將在美國與中國陸續設立Curry Brand專賣店，進一步強化品牌國際布局。柯瑞的經紀人Jeff Austin近日也已完成最後談判程序，雙方合作正式拍板。不過目前合約總額及相關細節條款仍未對外公開。