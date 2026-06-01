2026年6月最新行事曆！今（1）日進入6月的第一天，眾所期待的端午節連假亦將於6月19日（五）至6月21日（日）到來，共3天假期讓民眾運用，如掌握請假攻略最長還能休到9天！對此，《NOWNEWS今日新聞》整理端午節連假什麼時候、端午節連假請假攻略，以及交通部高速公路局所公布的端午節連假國道交通管制資訊，包括高乘載管制時間、匝道封閉路段、國道收費措施、建議替代道路等，供民眾快速了解。
2026端午節連假是幾號？有幾天？
2026端午節連假從6月19日（五）～6月21日（日），共有3天！根據《紀念日及節日實施條例》規定，端午節（農曆五月五日）為現行台灣國定假日，而2026年端午節在6月19日（週五），當天將放假一天，因此形成3天端午節連假，6月19日（五）至6月21日（日）民眾將可享受端午假期。
端午節連假最長休9天！請假攻略一次看
2026端午連假雖然有3天假期，但若民眾自主再請6月15日（一）到6月18日（四）4天上班日，即可連休9天，從6月13日（六）一路放到6月21日（日），自創更長假期。
2026行事曆連假剩哪些？5大連假時間一次看
端午節連假過完後，最多人關心的一定是下次連假是何時？根據行政院人事行政總處行事曆資訊，今年端午節連假結束後，下半年還有中秋節及教師節連假、國慶日連假、光復節連假和行憲紀念日連假，其中除了中秋節及教師節連假有4天以外，其餘都是3天。
🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
2026端午節連假國道高乘載！管制時間、國道即時路況、塞車替代路段
端午節連假期間預計將有大量車潮返鄉與出遊，交通部高速公路局為了因應連假期間尖峰時段的交通狀況，推出一系列端午連假交通管制措施。包括高乘載管制、匝道封閉、國道收費措施等，並建議替代道路，供用路人快速了解。
🟡2026端午節連假「高乘載管制時間」
2026年6月20日及21日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。自小客車需搭載3人（含駕駛）以上才能通行。
🟡2026端午節連假「匝道封閉」
◾6月19日
0至12時：封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
5至12時：封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
◾6月20日
5至12時：封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
◾6月20日及21日
每日12至21時：封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。
🟡2026端午節連假國道收費措施
◾採單一費率：6月19日至21日
◾暫停收費時段：凌晨0時至5時暫停收費
◾路段差別費率：國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026端午節連假路肩開放路段
高速公路局將針對易壅塞路段增開30處，延長20處路段路肩。詳細路段與時段資訊：115年端午節連續假期國道增加或延長開放路肩一覽表
🟡2026端午節連假替代道路
◾國5頭城往坪林地區→建議改走台9。
◾國1、國3新竹往返台南地區→建議改走台61。
◾國6台中往返南投地區→建議改走台63。
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統→建議改走台74接國4。
📍2026端午節連假高速公路即時路況查詢
如對國道即時路況有需求的民眾，可至「高速公路1968官網」查詢國道影像，也可在行車前利用《高速公路1968》、《幸福公路》交通APP，即時查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段等路況，彈性調整行程規劃，避開尖峰時段及路段。
🟡《高速公路1968》 APP
◾iOS下載
◾Android下載
🟡《幸福公路》 APP
◾iOS下載
◾Android下載
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2026端午節連假從6月19日（五）～6月21日（日），共有3天！根據《紀念日及節日實施條例》規定，端午節（農曆五月五日）為現行台灣國定假日，而2026年端午節在6月19日（週五），當天將放假一天，因此形成3天端午節連假，6月19日（五）至6月21日（日）民眾將可享受端午假期。
2026端午連假雖然有3天假期，但若民眾自主再請6月15日（一）到6月18日（四）4天上班日，即可連休9天，從6月13日（六）一路放到6月21日（日），自創更長假期。
2026行事曆連假剩哪些？5大連假時間一次看
端午節連假過完後，最多人關心的一定是下次連假是何時？根據行政院人事行政總處行事曆資訊，今年端午節連假結束後，下半年還有中秋節及教師節連假、國慶日連假、光復節連假和行憲紀念日連假，其中除了中秋節及教師節連假有4天以外，其餘都是3天。
🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
端午節連假期間預計將有大量車潮返鄉與出遊，交通部高速公路局為了因應連假期間尖峰時段的交通狀況，推出一系列端午連假交通管制措施。包括高乘載管制、匝道封閉、國道收費措施等，並建議替代道路，供用路人快速了解。
🟡2026端午節連假「高乘載管制時間」
2026年6月20日及21日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。自小客車需搭載3人（含駕駛）以上才能通行。
◾6月19日
0至12時：封閉國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
5至12時：封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
◾6月20日
5至12時：封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口(石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。
◾6月20日及21日
每日12至21時：封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。
🟡2026端午節連假國道收費措施
◾採單一費率：6月19日至21日
◾暫停收費時段：凌晨0時至5時暫停收費
◾路段差別費率：國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026端午節連假路肩開放路段
高速公路局將針對易壅塞路段增開30處，延長20處路段路肩。詳細路段與時段資訊：115年端午節連續假期國道增加或延長開放路肩一覽表
🟡2026端午節連假替代道路
◾國5頭城往坪林地區→建議改走台9。
◾國1、國3新竹往返台南地區→建議改走台61。
◾國6台中往返南投地區→建議改走台63。
◾國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統→建議改走台74接國4。
如對國道即時路況有需求的民眾，可至「高速公路1968官網」查詢國道影像，也可在行車前利用《高速公路1968》、《幸福公路》交通APP，即時查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段等路況，彈性調整行程規劃，避開尖峰時段及路段。
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