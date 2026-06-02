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BTS防彈少年團將於11月19日、21日、22日在高雄世運盛大開唱，今（2）日中午12點「WEVERSE會員優先購票」門票第一波開賣，為了在第一輪就能夠順利買到進場門票，《NOWNEWS今日新聞》超級不藏私為您獻上拓元搶票攻略，根據記者多年來搶票辛酸史，今日的第一輪會員購票是最容易買到好位置，也是最容易購得票券的，只需支付約600元台幣加入BTS Membership，就可以獲得最早、最多的購票機會，可以說是非常之划算。買好會員後搶票才是苦戰！和拓元系統的大戰才是正式開始，為了成功戰勝數十、數百萬粉絲的手速，我們將戰鬥方式分為7步驟，首先是最重要！，不可以開許多分頁同時登入搶票，這會被系統強制登出。第二步是這樣做在開賣後就不用去點「立即購買按鈕」，畢竟搶票過程中，只要差一秒可能就會輸給十萬人，因此能夠減少步驟是最重要的。第三步，，讓你時間一到馬上殺進系統，選好票價就像選人生一樣果斷，因為慢一秒就可能只剩「選購的票價已售完」。第四步，，瀏覽器 cookie 也清一清，讓電腦恢復出廠設定的純潔狀態。有都市傳說說 Chrome 搶票比較穩，但這部分比較像信仰問題——你信，它就會變強。第五步，至於最大魔王驗證碼，建議事前去練習網站刷個幾十回，把自己訓練成「看到圖片就反射性輸入答案」的搶票機器人，英文輸入法也先切好，畢竟真正的敵人，永遠是那幾個扭曲到像抽象畫的字母。第六步，，結束一連串魔法就會直接進入轉圈圈宇宙，還可以省下陷阱題「勾選會員條款」的瞬間，避免被系統「衝康」的機會。第七步，付款請走「保守派生存路線」，刷卡雖然看起來帥氣，但風險也相對高許多，稍微銀行沒轉成功就是心碎的瞬間；，雖然一定要馬上掏出現金，不過只要帳號沒打錯，就有50分鐘可以喘口氣、喝個水、匯款，慢慢把票收進口袋，完成一場世紀大戰爭。