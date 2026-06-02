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日圓兌新台幣換匯再現「超甜價」，台銀日圓現鈔賣出價昨（1日）一度見到0.1999元，「0.19字頭」創電子盤史上最甜價。對此，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，現在不是日幣的「史上最低」，但關於日幣還會不會貶值這個問題，搞不好連日本首相高市早苗自己都不知道。林氏璧1日在臉書粉專發文，提到對於一個從0.39一路換到0.19的人來說，被問日幣還會不會再跌，形同「問道於盲」，0.3，0.25以下都算是低，已是心如止水，並打趣的說：「我知道哪裡是底，我就去炒匯了好嗎」。林氏璧強調，自己並非經濟金融專業，只會分享老生常談的「分批換入避險」心法， 比如單純旅遊的話不需要換太多現金， 偶爾去一次日本的話甚至根本不需要太在乎匯差。為了阻止日圓急速貶值，日本政府和央行在5月初時，曾實施外匯干預措施，因應投機者趁機做空日圓的風險。當時有分析師指出，近年日圓一直承受巨大壓力，尤其是在美伊戰爭爆發後，儘管東京當局砸了約1兆台幣護盤，仍預期日圓將進一步走弱，日圓的前景取決於政府是否願意持續干預。