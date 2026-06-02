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CAMA CAFE：年中慶85折優惠！100杯送17杯 造型小燈箱開賣

85折咖啡優惠！

3款精品級咖啡全台門市開賣！

▲CAMA CAFE全台門市開賣3款精品級咖啡。（圖／CAMA CAFE提供）

造型小燈箱開搶！

▲CAMA CAFE「造型小燈箱」150元。（圖／CAMA CAFE提供）

路易莎咖啡：椰椰漂浮新品！莊園拿鐵、芒果雙風味

▲路易莎咖啡新品「莊園拿鐵椰椰漂浮」75元、「芒果椰椰漂浮」70元。（圖／路易莎咖啡提供）

618購物節咖啡優惠來報到！CAMA CAFE表示，會員年中慶6月12日起祭出85折優惠，最高可享買100杯送17杯快囤貨；全台門市開賣非洲微醺酒香、日曬莊園緋紅香、藝伎花序3款精品級咖啡，並首度推出品牌造型小燈箱開搶。路易莎咖啡表示，夏季選用泰國if 100%椰子水打造椰椰漂浮新品，有莊園拿鐵、芒果雙風味。適逢618購物節，CAMA CAFE會員年中慶優惠活動將於6月12日至6月21日開跑：◾️超過20種品項涵蓋 雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品。◾️原只在豆留文青與豆留森林旗艦店限定販售的精品級咖啡，暢銷「非洲微醺酒香」、全新「日曬莊園緋紅香」莊園級咖啡豆與「藝伎花序」藝伎咖啡豆，原價皆為200元。◾️CAMA CAFE今年首度推出品牌造型小燈箱，6月10日起在全台指定門市與官方電商限時販售，路易莎咖啡20週年慶，夏季攜手泰國「if 100%椰子水」，保留優質新鮮椰子香氣與風味，打造全新季節限定「椰椰漂浮」系列飲品開賣，搭配濃郁巧克力冰淇淋推出「莊園拿鐵椰椰漂浮」，喝得到奶香與咖啡可可風味、尾韻散發沁涼清甜；而「芒果椰椰漂浮」則放入香甜芒果冰淇淋，散發輕盈爽口的熱帶海島風味