618購物節咖啡優惠來報到！CAMA CAFE表示，會員年中慶6月12日起祭出85折優惠，最高可享買100杯送17杯快囤貨；全台門市開賣非洲微醺酒香、日曬莊園緋紅香、藝伎花序3款精品級咖啡，並首度推出品牌造型小燈箱開搶。路易莎咖啡表示，夏季選用泰國if 100%椰子水打造椰椰漂浮新品，有莊園拿鐵、芒果雙風味。
CAMA CAFE：年中慶85折優惠！100杯送17杯 造型小燈箱開賣
適逢618購物節，CAMA CAFE會員年中慶優惠活動將於6月12日至6月21日開跑：
◾️85折咖啡優惠！活動期間透過會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。超過20種品項涵蓋 雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品。
◾️3款精品級咖啡全台門市開賣！原只在豆留文青與豆留森林旗艦店限定販售的精品級咖啡，暢銷「非洲微醺酒香」、全新「日曬莊園緋紅香」莊園級咖啡豆與「藝伎花序」藝伎咖啡豆，原價皆為200元。
6月10日CAMA CAFE全台門市開賣3款精品級咖啡，結帳時出示會員APP經門市人員確認，可享「50元會員專屬折扣」。
◾️造型小燈箱開搶！CAMA CAFE今年首度推出品牌造型小燈箱，6月10日起在全台指定門市與官方電商限時販售，會員APP可享多重專屬優惠，憑券購買「現折30元」、單筆消費滿200元享「99元加價購」，鑽石咖會員可使用「50點會員點數免費兌換」小燈箱收藏。
路易莎咖啡：椰椰漂浮新品！莊園拿鐵、芒果雙風味
路易莎咖啡20週年慶，夏季攜手泰國「if 100%椰子水」，保留優質新鮮椰子香氣與風味，打造全新季節限定「椰椰漂浮」系列飲品開賣，搭配濃郁巧克力冰淇淋推出「莊園拿鐵椰椰漂浮」，喝得到奶香與咖啡可可風味、尾韻散發沁涼清甜；而「芒果椰椰漂浮」則放入香甜芒果冰淇淋，散發輕盈爽口的熱帶海島風味
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適逢618購物節，CAMA CAFE會員年中慶優惠活動將於6月12日至6月21日開跑：
◾️85折咖啡優惠！活動期間透過會員APP寄杯功能，購買指定品項可享大組數寄杯優惠，最高買100杯送17杯，相當於85折優惠。超過20種品項涵蓋 雙冠莊園精品美式、極厚乳三層咖啡、手沖精品咖啡與多款茶飲品。
◾️3款精品級咖啡全台門市開賣！原只在豆留文青與豆留森林旗艦店限定販售的精品級咖啡，暢銷「非洲微醺酒香」、全新「日曬莊園緋紅香」莊園級咖啡豆與「藝伎花序」藝伎咖啡豆，原價皆為200元。
6月10日CAMA CAFE全台門市開賣3款精品級咖啡，結帳時出示會員APP經門市人員確認，可享「50元會員專屬折扣」。
路易莎咖啡20週年慶，夏季攜手泰國「if 100%椰子水」，保留優質新鮮椰子香氣與風味，打造全新季節限定「椰椰漂浮」系列飲品開賣，搭配濃郁巧克力冰淇淋推出「莊園拿鐵椰椰漂浮」，喝得到奶香與咖啡可可風味、尾韻散發沁涼清甜；而「芒果椰椰漂浮」則放入香甜芒果冰淇淋，散發輕盈爽口的熱帶海島風味