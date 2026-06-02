今（115）年3-4月期統一發票中獎號碼已在5月25日開出，財政部將於今（2）日下午公布中獎清冊。根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有20人中獎，另有19人抱走200萬元特獎，其中有人僅在全家便利商店花21元買飲料就抱走千萬大獎。財政部提醒，領獎期間自6月6日起至9月7日止，除記得對獎之外，中獎者更別忘在期限內領獎。
今年3-4月期統一發票中獎號碼已在日前開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「19531471」，200萬元特獎中獎號碼為「85941329」，20萬頭獎獎金3組中獎號碼分別為「07225810」、「20231230」、「83518781」。
至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「ZL47172495」、「YQ30952799」、「YU01645097」、「YM62479217」、「YQ48632667」、「ZD64650014」、「YE53042611」、「YB47909895」、「YB28914501」、「ZH38414794」、「ZE54992522」、「YM06471587」、「ZB61458942」、「YV06293245」、「YU68877602」、「YD50812227」、「YH07637060」、「YP44867682」、「YU16021333」、「YC02949120」、「ZK14237816」、「ZJ17112622」、「ZB89974835」、「ZH14783714」、「YP55598698」、「ZD26681373」、「YG42161116」、「YB38312748」、「YL15137573」、「YL88824472」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/提供查詢。
財政部也將於今日下午公布中獎清冊，根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有20張發票中獎，而200萬元特獎也有19張發票中獎。
就1000萬元特別獎來看，以目前超商、全聯自行公布的中獎清冊來看，統一超商、全家便利商店、萊爾富、全聯3-4月期統一發票共開出6張千萬特別獎，其中3名幸運兒分別只花新台幣45元、21元、40元購買茶飲，就將千萬大獎抱回家
統一超商這期開出2張千萬特別獎、3張200萬特獎、7張雲端發票專屬獎100萬，其中2名消費者獲得千萬大獎，1人在台北市大同區延埕門市，花費166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉；另1人在桃園市大園區東懋門市，花45元購買飲品。
全家便利商店則開出2組千萬特別獎、2組特獎新台幣200萬元、5組頭獎20萬元及2組雲端發票獎100萬元，千萬大獎開在台中大雅矽品店、台中圓滿店，其中1人僅花21元購買飲品，另1人39元買濕紙巾雙雙抱走千萬獎金。
萊爾富開出1組千萬特別獎、2組頭獎20萬元，千萬大獎開在台中梧棲大智店，民眾僅花費40元購買2罐飲料便中獎。全聯福利中心這期開出1張特別獎及1張特獎，其中1000萬元特別獎開在台中清水中興門市，中獎人花139元買火鍋食材就中獎。
財政部也提醒，這期中獎發票兌領獎期間6月6日至9月7日，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。
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至於雲端發票專屬獎100萬元獎項30組中獎字軌號碼分別為「ZL47172495」、「YQ30952799」、「YU01645097」、「YM62479217」、「YQ48632667」、「ZD64650014」、「YE53042611」、「YB47909895」、「YB28914501」、「ZH38414794」、「ZE54992522」、「YM06471587」、「ZB61458942」、「YV06293245」、「YU68877602」、「YD50812227」、「YH07637060」、「YP44867682」、「YU16021333」、「YC02949120」、「ZK14237816」、「ZJ17112622」、「ZB89974835」、「ZH14783714」、「YP55598698」、「ZD26681373」、「YG42161116」、「YB38312748」、「YL15137573」、「YL88824472」；併同雲端發票專屬獎2000元獎16000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組各獎項中獎字軌號碼，均已公布在財政部稅務入口網https://www.etax.nat.gov.tw/etw-main/ETW183W1/提供查詢。
財政部也將於今日下午公布中獎清冊，根據初步統計，這期1000萬元特別獎共有20張發票中獎，而200萬元特獎也有19張發票中獎。
就1000萬元特別獎來看，以目前超商、全聯自行公布的中獎清冊來看，統一超商、全家便利商店、萊爾富、全聯3-4月期統一發票共開出6張千萬特別獎，其中3名幸運兒分別只花新台幣45元、21元、40元購買茶飲，就將千萬大獎抱回家
統一超商這期開出2張千萬特別獎、3張200萬特獎、7張雲端發票專屬獎100萬，其中2名消費者獲得千萬大獎，1人在台北市大同區延埕門市，花費166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉；另1人在桃園市大園區東懋門市，花45元購買飲品。
全家便利商店則開出2組千萬特別獎、2組特獎新台幣200萬元、5組頭獎20萬元及2組雲端發票獎100萬元，千萬大獎開在台中大雅矽品店、台中圓滿店，其中1人僅花21元購買飲品，另1人39元買濕紙巾雙雙抱走千萬獎金。
萊爾富開出1組千萬特別獎、2組頭獎20萬元，千萬大獎開在台中梧棲大智店，民眾僅花費40元購買2罐飲料便中獎。全聯福利中心這期開出1張特別獎及1張特獎，其中1000萬元特別獎開在台中清水中興門市，中獎人花139元買火鍋食材就中獎。
財政部也提醒，這期中獎發票兌領獎期間6月6日至9月7日，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。