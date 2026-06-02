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桃園市武陵高中昨日舉行畢業典禮，桃園市長張善政出席時遭學生現場喊「新店市長」，因其居住地不在桃園，而在新北市新店區。不過國民黨桃園市議員詹江村卻動怒批學生是青鳥、教育失敗沒有家教，事後他在學生和家長央求下刪文，卻又批學生「網路操作」。對此，同樣在場的同黨議員凌濤將文章給張善政看，張看到後莞爾一笑，並沒有特別放在心上，直呼畢業典禮是青春最重要的回憶之一，希望大家把焦點留給孩子們的笑容、夢想與未來，而不是紛爭。詹江村昨發文抨擊學生是青鳥，更說「別跟我說這叫做民主，這叫作沒有家教的表現」，甚至說「對不起，我迂腐，我跟不上時代，我無法認同，不管是哪一個政黨，哪一個明星學校，都不該如此」，「如果因為我批評了學校這種氛圍，這種風氣，而導致我因此落選，那就讓我落選吧！我不屑於當一個討好選民的民意代表！讓我落選吧！我不屑！」同樣在場的議員凌濤今發文稱，昨天他一直陪在張善政旁邊，當下並沒有特別感受到什麼狀況。後來下午陪著市長繼續跑行程時，我才把 Threads 上的討論拿給市長看，提到有同學在現場這樣喊。凌濤說，老實說，市長平常跟年輕人互動、開玩笑，一向都很幽默。他跟張善政看到之後也是莞爾一笑，並沒有特別放在心上。畢竟昨天最重要的主角，是每一位畢業生。武陵的學生，也一直都是桃園的驕傲與寶貴資產。凌濤表示，他們真心祝福所有畢業同學鵬程萬里，在人生新的階段勇敢追夢，也在未來找到自己最熱愛、最擅長的方向。他們也都清楚，網路時代雖然有很多開玩笑的說法，但無可改變是張善政這幾年認真幫助桃園的年輕人，不管是過去率全國之先推出營養午餐免費，或者近日推出受到青年人好評的可負擔住宅。