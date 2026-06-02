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▲「State of Play」發表會6月3日登場，《漫威金剛狼》是最受矚目的大作。（圖／PlayStation提供）

🟡State of Play 直播資訊

Sony 索尼互動娛樂在台灣時間6月3日凌晨5點，將公開 PlayStation 最新一集的線上直播節目「State of Play」。本次直播將帶來超過60分鐘的豐富內容，不僅展示多款備受矚目的 PS5 新作，包括 PS5 獨佔大作《漫威金鋼狼》外，外界也預期《GTA 6》新預告很有可能曝光，《NOWNEWS》也整理本次「State of Play」時間、直播連結、內容搶先看。對於想要第一時間掌握最新遊戲資訊的亞洲玩家來說，本次 State of Play 直播的確切時間落在台灣與香港時間6月3日清晨5點，日本時間則為早上6點。玩家可以透過美國 PlayStation 官方的 YouTube 頻道或是 Twitch 頻道同步觀看，官方也將提供中文字幕版。在節目流程的安排上，本次發表會將以萬眾矚目的《漫威金鋼狼》最新實機畫面與情報作為開場亮點。這款全新第三人稱視角的動作冒險遊戲，是由曾操刀《漫威蜘蛛人》系列的頂尖工作室 Insomniac Games 負責開發，官方預告，直播中將展示羅根毫不留情、殘酷且激烈的戰鬥風格，並會透露更多關於遊戲機制的新細節。除了《漫威金鋼狼》的重磅開場之外，本次長達60分鐘的 State of Play 直播，也將涵蓋來自全球頂尖遊戲工作室與其他第三方廠商針對 PlayStation 5 所推出的新作發表、最新情報與實機遊玩影像。值得注意的是，這也是索尼互動娛樂在確認近期將戰略轉向強化第一方獨佔內容之後，所舉辦的第一場大型對外發表會，展現了官方對於未來遊戲陣容佈局的強烈企圖心。台灣6月3日清晨5點