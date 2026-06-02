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▲ 松本潤發了嵐5位成員在舞台上的乾杯照，佐藤健不久之後也轉發了貼文。（圖／翻攝自松本潤IG）

日本國民天團嵐（ARASHI）在5月31日於東京巨蛋舉辦最後一場演唱會，隨後正式結束團體活動。成員松本潤在演出結束後公開了5人在舞台上乾杯的照片，好友佐藤健第一時間轉發。而成員櫻井翔則在隔天的《news zero》節目中，親自解答了當晚5人在東京巨蛋空無一人的舞台上，其實只是在閒聊：「我們下一次什麼時候見面？」松本潤在嵐的最終演唱會結束後，透過個人IG分享了珍貴的花絮照。照片中可以看到5隻手共同舉起香檳杯在東京巨蛋舞台上乾杯，另一張照片則是5個香檳杯整齊排列在空曠的舞台地板上，背景襯著已經熄燈的巨蛋觀眾席。松本潤在貼文中感性寫下「真的很快樂，謝謝大家！」簡短的文字透露出對團體與粉絲的無限情誼。隔天櫻井翔現身新聞節目直播現場，另一名主播向他慰問：「演唱會辛苦了」，櫻井翔隨即深深一鞠躬，用誠懇的語氣向所有陪伴至今的粉絲和大眾表達真心感謝。隨後他透露，當晚所有人先與長年以來悉心照顧團體的事務所工作人員們齊聚一堂共同舉杯。結束後，所有工作人員與觀眾退場、整座東京巨蛋變得空無一人之際，5人默默走回了燈光熄滅的舞台中央，並隨性地在地上圍成一個圓圈，享受專屬於團員之間的乾杯時光。櫻井翔表示，5人並沒有沉浸在悲傷氛圍中，反而非常放鬆地坐在一起，聊著「下次什麼時候要再見面呢？」5人的聚會大約持續了不到一小時，一旁的主播聽了笑說簡直就像是把大舞台當成了「東京巨蛋居酒屋」。櫻井翔被逗樂，搞笑回應居酒屋聽起來好像太過隨意，不如稱呼為「東京巨蛋Bar」顯得更加時尚。嵐自1999年正式出道，憑藉多首暢銷歌曲、演戲作品和綜藝節目，成為全日本家喻戶曉的頂級天團。2021年開始休止團體活動，去年他們無預警宣布在今年展開最後的巡演後，全部活動正式終止，為長達27年的輝煌歲月畫下完美句點。5月31日的演唱會當晚，包含同門藝人 SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、SixTONES、中島健人、高橋海人、ふぉ〜ゆ〜，以及演藝圈前後輩、好友們包括岡田准一、生田斗真、赤西仁、小栗旬、妻夫木聰、大森元貴、藤澤涼架等多位大咖也皆到場見證。