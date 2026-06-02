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台灣知名網路創業家、電商執行長（CEO）森田近年與藝人ㄚ頭（詹子晴）共同創辦「快電商」平台，創下數月內營業額破億的驚人成績，被譽為百億電商操盤手。不過，看似無往不利的他，近日在節目中自爆自己電商生涯中最慘烈的滑鐵盧，正是他曾一手打造的面膜品牌「森田肌」，當時甚至慘扛1萬片滯銷存，現在還有民眾誤會「森田藥妝」是他開的，但實際上兩家公司沒有任何關聯。從平面模特兒起家、曾獲無名小站「網路型男第一名」的森田，在IG節目《激罵揪某聊》分享自身電商事業心得時，透露自己做快電商最後悔的事，就是創立保養品牌「森田肌」做了面膜。當時他信心滿滿地大膽進貨，沒想到市場反應不如預期，整整1萬片面膜直接滯銷，讓他深刻體會到電商選品的殘酷。森田的事業夥伴ㄚ頭補充，到現在還是有非常多消費者和網友，以為大名鼎鼎的「森田藥粧」是他的個人品牌，但完全是一場誤會。「森田藥粧」（Dr. Morita）是擁有80多年歷史的台灣彰化在地企業，前身為1934年創立的「森田行」，深耕日本市場與研發，是國際知名的百年家族品牌。「森田肌」是森田註冊的面膜品牌， 因為名字和涉足領域實在太相近，導致民眾經常混淆，雙方的客服或社群就有時會找錯地方。