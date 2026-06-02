我是廣告 請繼續往下閱讀

10年長約的穩定保障 ：這份合約遠超過柯瑞預計的NBA剩餘生涯，讓Curry Brand有充裕的時間建立獨立生態系。





：這份合約遠超過柯瑞預計的NBA剩餘生涯，讓Curry Brand有充裕的時間建立獨立生態系。 中國市場的巨大紅利 ：李寧在中國擁有極其強大的零售網絡與品牌認知度，而柯瑞在亞洲擁有海量死忠球迷，這將直接轉化為驚人的銷售動能。





：李寧在中國擁有極其強大的零售網絡與品牌認知度，而柯瑞在亞洲擁有海量死忠球迷，這將直接轉化為驚人的銷售動能。 絕對的品牌主導權：李寧允許柯瑞擁有完整的品牌運營權、以Curry Brand名義簽約其他男女運動員的權利、開發完整的高爾夫產品線，甚至承諾在全球（包含美國本土）拓展Curry Brand實體門市。





金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）結束長達7個月的「球鞋自由球員」身分，於今（2）日正式宣布，與中國運動品牌巨頭李寧（Li-Ning）簽下一紙為期10年的歷史性代言合約。這不僅僅是一份單純的商業代言，更是這位38歲神射手在職業生涯後半段，乃至退役後個人品牌版圖佈局的最關鍵轉折。外界最好奇的莫過於：在眾多國際大廠的爭奪中，他為什麼最終點頭選擇了李寧？以下為讀者逐一拆解這份世紀合約背後的商業算盤，而關鍵就在於柯瑞渴望打造屬於自己的商業遺產。柯瑞在2013年意外離開Nike轉投Under Armour（UA），曾被視為運動行銷史上的「搶劫級」神操作。2020年，UA為他量身打造子品牌「Curry Brand」，柯瑞更親自出任品牌總裁，目標是建立一個能媲美Jordan Brand的獨立帝國。2023年雙方簽下「終身合約」並配發大量股票，看似前途無量，但為何最終走向破局？關鍵在於UA在籃球文化底蘊、行銷包裝與潮流連結上的嚴重不足。Curry Brand的年營收僅約1至1.2億美元，與Jordan Brand每年突破50億美元的驚人收益相去甚遠；產品更曾被部分球迷戲稱為「護士鞋」，行銷缺乏文化共鳴。2025年11月，柯瑞與UA選擇和平分手，UA發行Curry 13作為告別作，而柯瑞則幸運地保留了Curry Brand的完整所有權，帶著這個獨立品牌尋找下一個能讓其壯大的舞台。在2025-26賽季期間，柯瑞成為史上最受矚目的「球鞋自由球員」。他輪流穿上Nike、Jordan、Adidas、安踏（Anta）與李寧等各大品牌戰靴上陣，甚至在4月舉辦Sotheby’s拍賣會，拍賣75雙實戰球鞋為慈善募款，成功將商業話題炒到最高點。據悉，Nike曾與柯瑞團隊進行深度接觸，並在最終決選階段與李寧形成兩強對決。儘管Nike開出了更高的代言金額，但柯瑞最終仍選擇了李寧。主因在於，柯瑞在試穿過程中，對隊友巴特勒（Jimmy Butler）與退役傳奇韋德（Dwyane Wade）的李寧鞋款舒適度與實戰性能大為驚豔，同時不願與詹姆斯（LeBron James）、愛德華茲（Anthony Edwards）等超級巨星共享資源。柯瑞在宣布合作的信件中強調，這是一段「一生一次的合作（partnership of a lifetime）」。這份合約的核心算盤在於，李寧給出了傳統美國品牌大廠無法全盤給予的條件：現年38歲的柯瑞，10年合約走完時將滿48歲，這確實是一份超越球員生涯的合約。憑藉著三分球革命與勵志形象，柯瑞的全球影響力在退役後必然具有長尾效應。這份合約確實提供了穩定的現金流與「傳承」意味，但絕非單純的「拿錢躺平」。李寧下放的品牌經營權與全球擴張機會，證明了柯瑞正積極佈局退役後的商業帝國。他的目標很明確：仿效喬丹（Michael Jordan）退役後透過Jordan Brand持續發揮影響力的模式，親手將Curry Brand打造成下一個體育巨獸。透過李寧強大的中國資源，Curry Brand能迅速實現全球化（尤其是亞洲市場）；李寧強大的研發基因也能大幅提升產品力，讓柯瑞成為連接中美籃球文化的標誌性橋樑。儘管潛在風險是部分西方球迷對「中國品牌」存有疑慮，可能影響其在高端潮流圈的定位。不過，回顧柯瑞的生涯，他過去就曾以「非主流選擇」（捨棄Nike選擇UA）震驚世人。這一次，在經歷UA的品牌天花板後，利用中國市場的規模與資源來養大自己的Curry Brand，絕對比依附在Nike或Jordan既有體系下，來得更加務實且具前瞻性。