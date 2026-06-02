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效力於底特律老虎隊的台灣旅美強打李灝宇，在今（2）日面對坦帕灣光芒隊的比賽中展現了驚人的統治力，不僅在防守端以精湛的守備美技驚豔全場，打擊端更貢獻了一發飛行距離達361呎、擊球初速97.8英哩的陽春全壘打，展現了攻守俱佳的頂尖實力。賽後不僅媒體稱讚他打出屬於自己的傳奇之戰，連別隊球迷都直言想為他加油。李灝宇今日打擊成績為5打數2安打,，帶有1分打點，其中包括他本季度二發全壘打，打擊率回升到2成05，上壘率為2成41，長打率為3成37，老虎隊終場在這場打擊大戰之中以10：9贏球。今日的表現被媒體譽《DodgersLite》為「他的傳奇之戰（Legacy Game）」。他在防守端表現極為活躍，先是在第5局以優異的防守策動了一次關鍵的4-6-3雙殺守備，結束該局危機。而在進攻端，李灝宇同樣不落人後。在第6局首位站上打擊區，他面對光芒隊右投Trevor Martin投出的一顆94.7英哩四縫線速球，大棒一揮將球送出全壘打牆，這是他本季個人第2轟，成功為球隊增添保險分。之後在第三打席他再度敲出中外野平飛一壘安打，為球隊再添分數。這場精彩的表現不僅吸引了現場球迷的熱烈歡呼，甚至連敵隊粉絲都忍不住為之喝采。一位紐約洋基隊的球迷在社群平台上直言：「我本身是洋基球迷，但這場比賽我全程都在為他（李灝宇）加油！」該名球迷更讚嘆李灝宇發動的那次雙殺守備，直呼李灝宇的表現實在令人印象深刻。李灝宇近期在小聯盟與大聯盟系統的持續穩定輸出，已讓他成為球隊不可或缺的攻擊核心。隨著今日這場「傳奇之戰」的精采演出，外界對這位台灣好手的未來發展抱持高度期待，認為他已具備在大聯盟舞台穩定貢獻的絕對實力。