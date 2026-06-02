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底特律老虎隊的23歲「台灣怪力男」李灝宇，在今（2）日對戰坦帕灣光芒隊的比賽中大放異彩，不僅單場敲出包含大聯盟生涯第2轟在內的雙安，更在防守端演出精采的雙殺守備。不過最讓台灣球迷驚喜的，是老虎隊官方Threads帳號在分享他的開轟影片時，竟然在留言區幽默留下一句超道地的台語俚語，瞬間在網路上掀起一陣朝聖熱潮。今日李灝宇先發出任第8棒、鎮守二壘大關。前兩個打席他分別擊出滾地球與平飛球出局。來到6局上半，李灝宇在2好0壞的絕對劣勢下，先是冷靜地將一顆刁鑽曲球破壞成界外，隨後鎖定光芒右投馬丁（Trevor Martin）一顆時速94.7英里（約152.4公里）的外角四縫線速球，順勢一揮，將球以33度的完美仰角掃向右外野看台。這發反方向的陽春砲，擊球初速高達97.8英里，飛行距離達361英尺。這一發全壘打是他繼4月26日棒打紅人隊之後，再度將球送出大牆外。李灝宇驚天一擊開轟後，底特律老虎隊官方以及大聯盟（MLB）官方的Threads帳號第一時間便上傳了開轟影片。老虎隊官方先是興奮地以英文寫下：「HAO-YU LEE JOINS IN ON THE FUN（李灝宇也加入這場全壘打派對了）！」沒想到，一向很會玩哏的老虎小編這次又出新招，竟然在留言區打出一句台語：「天公疼愚人」。這行親切又道地的台語文字一出，瞬間引來全台球迷瘋狂洗版。大家紛紛點讚驚呼：「這老虎隊小編太台了吧」、「到底是去哪裡學到這句話的啦」、「這你也會」，甚至有人開玩笑說根本是李灝宇本人來了，並說道：「李灝宇好好打球不要跑來玩隊帳。」除了進攻端有好表現，李灝宇今天在5局下半以一次防守美技化解危機。當時一壘有人，光芒隊打者擊出中線強勁滾地球，李灝宇迅速橫移攔截後，在倒地前一刻順勢用手套將球精準拋給游擊手發動一次驚豔全場的4-6-3雙殺。這記美技甚至讓大聯盟官方特別以標題「The glove flip」專文讚賞。儘管老虎隊在比賽後半段一度玩火、浪費了5分的領先優勢，所幸9局下半成功止血守成，最終以10：9驚險擊敗光芒隊。