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▲馬刺有足夠人手和攻防能力、對位，去困住尼克最重要兩名戰術核心主力，這是我認為「尼克不是對手」關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲總冠軍系列賽只要Jalen Brunson或Karl-Anthony Towns有一個失靈或打不好，尼克就沒戲唱。（圖／路透／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「尼克、馬刺誰能贏得NBA總冠軍？」、「你看好馬刺奪冠嗎？」、「斑馬超強，尼克有機會奪冠？」這是最近兩天全台灣最熱門NBA話題，例行賽尼克打馬刺2勝1敗，尼克確實強大，天賦滿滿，每個位置都有足夠天分實力和深度，更重要的是尼克四名主力Jalen Brunson、OG Anunoby、Mikal Bridges、Karl-Anthony Towns都在今年季後賽打出生涯最佳狀況。季後賽打出生涯最佳表現，而是4-5名主力同時達到生涯顛峰，這是最可怕的地方。前馬刺球員Danny Green看好尼克奪冠，「尼克正打出最棒的籃球和團隊，那是歷史級別表現。」尼克東區季後賽4：0橫掃76人和騎士，最近一波11連勝，今年季後賽尼克只有第一輪被老鷹砍了兩場，12勝2敗戰績領先所有季後賽球隊。心向紐約老家的美國ESPN球評Stephen A. Smith也是死忠尼克鐵粉，經歷漫長53年等待，紐約尼克有機會再次奪冠。Jalen Brunson是盟數一數二王牌殺手，Karl-Anthony Towns是東區第一中鋒，OG Anunoby、Mikal Bridges、Josh Hart三名先發幾乎可以說是聯盟最完美三名側翼鋒線組合，有裡有外，能投會防，運動能力和對抗性都極為出色，這三名主力非常有能力製造馬刺對位麻煩。馬刺這邊策略和用人非常清析，198公分後衛防守專家Stephon Castle、196公分Devin Vassell和Dylan Harter就是要用來對位限制Jalen Brunson，226公分長人「斑馬」Victor Wwmbanyama禁區攻防力和覆蓋範圍，即使Karl-Anthony Towns再準再神勇防守再好，恐怕也很難壓制或限制斑馬。馬刺有足夠人手和攻防能力、對位，去困住尼克最重要兩名戰術核心主力，這是我認為「尼克不是對手」關鍵。總冠軍系列賽只要Jalen Brunson或Karl-Anthony Towns有一個失靈或打不好，尼克就沒戲唱。尼克非常強大，團隊緊密，但很可惜尼克遇上的是這支馬刺，馬刺經歷灰狼考驗，通過雷霆七戰測試，已經再進化為更好更完整球隊。馬刺的防守是尼克今年季後賽不曾碰過等級，尼克季後賽三輪分別拿下老鷹、76人、騎士，都是防守平庸甚至在水準以下對手。我的預測是，馬刺4：1、最多4：2就能打敗尼克，摘下2026 NBA總冠軍。最近八年NBA有八支不同球隊奪冠，沒有任何一支球隊能連續兩年打進總冠軍賽，強如雷霆都沒能成功，這個世代NBA奪冠除了實力和天賦+團隊，運氣同樣重要。尼克運氣真的不好。