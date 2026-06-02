我是廣告 請繼續往下閱讀

非病毒性肝炎肝癌 石崇良：下一階段計畫

世界衛生組織（WHO）提出「2030消除病毒性肝炎」的目標，我國提前達標；而衛福部也於去年底向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」。衛福部長石崇良表示，相關結果仍有待WPRO回覆。不過，接下來目標是B肝和早期發現肝癌，換言之，B肝患者的持續追蹤及非病毒性肝炎肝癌的早期偵測是下一階段計畫。衛福部向WHO遞交「台灣消除C型肝炎報告」，目前有待回覆。石崇良今（2）日出席肝基會舉辦「肝瘤偵（iGood Liver Al）」捐贈記者會。會前接受媒體聯訪時提到，在世界衛生組織大會（WHA）當週，我國在日內瓦也舉辦周邊論壇，並邀請重量級肝癌消除聯盟的主席，還有西太平洋C肝消除計畫的專家等，共同參與。石崇良說，當時所發布的結果備受肯定，也相信台灣的C肝消除成績是在全世界前段班。他表示，希望秉持同樣的精神擴大到B肝根除，因此接下來目標是B肝和肝癌的早期發現。石崇良指出，台灣與世界趨勢相同，病毒性肝癌會慢慢減少，但代謝症候群中，如脂肪肝，可能導致後續肝硬化或是肝癌腫瘤發生，也需要關注，因此如何進一步發展早期肝癌偵測計畫是下一步要進行的。目前病毒性肝炎，如B、C肝帶原者有P4P計畫，當中包含超音波定期追蹤。而目前台灣公費癌症篩檢項目，包括乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌；未來是否納入肝癌，石崇良說明，過去以病毒性肝炎肝癌風險為大宗，但代謝症候群、脂肪肝等，也可能會有肝癌問題，要如何擴大收納，訂定相關篩檢評分、用超音波早期發現，國健署目前也在進一步研究。石崇良表示，除了B肝患者持續追蹤、早期偵測，非病毒性肝炎的肝癌早期偵測也是下一階段要發展的計畫。