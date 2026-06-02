經典網頁遊戲《賽爾號》官方正版手機遊戲《賽爾號：巔峰之戰》事前預約活動開啟！這款承載無數玩家16年青春回憶的經典 IP，將以全新升級的手機遊戲與 PC 跨平台姿態重返市場，玩家可以100%繼承過往網頁版的精靈與資產數據。
從課間霸主到時代眼淚 《賽爾號》走過16年
回顧《賽爾號》的歷史，與同期的《摩爾莊園》、《彈彈堂》等作品成為課間最熱門的話題，然而隨著時代變遷、玩家流失、原廠合約到期，官方曾在2022年遺憾宣布停止更新，僅以延續帳號資料的方式維持伺服器營運，儘管如此，那些存放在倉庫裡的精靈，依然是許多玩家難以忘懷的珍貴回憶。
重獲新生！《賽爾號》正式進軍手機平台
直到2025年，中國版本正式推出《賽爾號：巔峰之戰》，為這款老遊戲帶來一線生機，該版本最大的改變在於整體遊戲介面迎來了全面翻新，並且加入了手機版本的支援，讓許多老玩家得以透過行動裝置重拾童年回憶。隨著陸版在日前公布17周年慶版本活動，台灣玩家也頻頻敲碗希望能跟上腳步，如今台服終於在一年後實現了玩家的願望，正式展開事前登錄。
本次推出的《賽爾號：巔峰之戰》不僅完整保留了原作的核心玩法與精靈生態，更針對行動裝置與現代玩家的遊玩習慣進行全面升級，除了手機版本外，官方也同步公開未來將推出 PC 版本，讓習慣電腦操作的老玩家能以最熟悉的鍵盤與螢幕延續冒險。
米米號還能登入！童年帳號完整復活
《賽爾號：巔峰之戰》最引人注目的核心亮點是完美的數據繼承機制，玩家只要輸入記憶中的「米米號」即可直接登入，將過去的精靈、資產與榮耀數據全數保留，讓玩家彷彿重新登入2010年的暑假。
為了迎接老戰友回歸，官方在事前預約網頁上精心設計了諸多活動與驚喜。其中，特別推出的「好友回歸雷達跑馬燈」功能，讓玩家登入參與預約後，就能在網頁上方即時看到當年好友名單中已完成登記註冊的戰友，率先感受昔日夥伴集結的感動。此外，玩家只要在網頁留下聯絡方式完成預約，即可在遊戲正式上線時獲得「宇宙啟航補給禮」，若成功綁定過往的米米號，還能於開服時額外獲得「時光回歸專屬禮包」。
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回顧《賽爾號》的歷史，與同期的《摩爾莊園》、《彈彈堂》等作品成為課間最熱門的話題，然而隨著時代變遷、玩家流失、原廠合約到期，官方曾在2022年遺憾宣布停止更新，僅以延續帳號資料的方式維持伺服器營運，儘管如此，那些存放在倉庫裡的精靈，依然是許多玩家難以忘懷的珍貴回憶。
重獲新生！《賽爾號》正式進軍手機平台
直到2025年，中國版本正式推出《賽爾號：巔峰之戰》，為這款老遊戲帶來一線生機，該版本最大的改變在於整體遊戲介面迎來了全面翻新，並且加入了手機版本的支援，讓許多老玩家得以透過行動裝置重拾童年回憶。隨著陸版在日前公布17周年慶版本活動，台灣玩家也頻頻敲碗希望能跟上腳步，如今台服終於在一年後實現了玩家的願望，正式展開事前登錄。
本次推出的《賽爾號：巔峰之戰》不僅完整保留了原作的核心玩法與精靈生態，更針對行動裝置與現代玩家的遊玩習慣進行全面升級，除了手機版本外，官方也同步公開未來將推出 PC 版本，讓習慣電腦操作的老玩家能以最熟悉的鍵盤與螢幕延續冒險。
《賽爾號：巔峰之戰》最引人注目的核心亮點是完美的數據繼承機制，玩家只要輸入記憶中的「米米號」即可直接登入，將過去的精靈、資產與榮耀數據全數保留，讓玩家彷彿重新登入2010年的暑假。
為了迎接老戰友回歸，官方在事前預約網頁上精心設計了諸多活動與驚喜。其中，特別推出的「好友回歸雷達跑馬燈」功能，讓玩家登入參與預約後，就能在網頁上方即時看到當年好友名單中已完成登記註冊的戰友，率先感受昔日夥伴集結的感動。此外，玩家只要在網頁留下聯絡方式完成預約，即可在遊戲正式上線時獲得「宇宙啟航補給禮」，若成功綁定過往的米米號，還能於開服時額外獲得「時光回歸專屬禮包」。