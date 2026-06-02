隨著底特律老虎隊戰績直線下滑，市場上的動態，包括專家媒體的看法，以及球迷和網路上的聲音，似乎都在催促著他們盡快將復健中的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）交易出去。畢竟在史庫柏奪得美聯賽揚獎的2024、25年，老虎都闖進美聯分區季後賽，但現在的老虎隊勝率0.367與科羅拉多落磯並列大聯盟末位，戰績是悽慘的比5成勝率多輸16場。

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29歲的史庫柏在開季後先發7場，留下3勝2敗、防禦率2.70和每局被上壘率0.95的優異成績後，於5月4日宣布必須進行左手肘關節鏡游離體清除手術，預計休息2-3個月。自此之後，老虎隊像是洩了氣的皮球般吞下4勝21敗。也就是說，當這位王牌投手還在投手丘時，球隊勝率是高於5成的。

史庫柏在2月透過薪資仲裁將年薪拉高至3200萬美元，他要在2027年球季結束後才會成為自由球員，老虎隊大可在球季結束後再考慮是否與他先簽下一份超大型的合約，但現在，似乎只剩下一條路能走，就是在8月3日的交易截止日大限前，將他交易出去。

老虎目前在美聯中區落後首位的克里夫蘭守護者多達11.5場，在美聯外卡競爭上落後7場，而且還有14位球員進入傷兵名單，其中包括10位投手，雖說離球季結束還早，但如此鉅大的劣勢，應該很難找到他們可能逆勢翻盤進季後賽的可能。

老虎隊近年來最大奇蹟是在2024年，在一度落後多達10場之下，翻盤搶進季後賽，創下2022年實施現有外卡系列賽制之後，落後場數逆轉進季後賽的紀錄。但即使是那一年，老虎全季最差的戰績也只是比5成勝率多輸9場。

▲道史庫柏在2月透過薪資仲裁將年薪拉高至3200萬美元，他要在2027年球季結束後才會成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲道史庫柏在2月透過薪資仲裁將年薪拉高至3200萬美元，他要在2027年球季結束後才會成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
雖然史庫柏已展開復健進度，也不只一次投過模擬比賽，但在大聯盟這個行業中，越來越多人相信他與老虎已漸行漸遠，未來的不久之後就會告別這支球隊。如果史庫柏復原狀況良好，證明自己仍是世界上頂尖的先發投手，市場上交易他的熱度恐怕不輸2022年的索托（Juan Soto）。

因為過去兩季的成功，老虎隊今年的季前補強也比較積極，團隊薪資2.17億美元雖無法與道奇、大都會和洋基等隊相比，但也創下隊史紀錄，球團高層自然是不會輕易放棄，但只要再過一段時間，例如一旦進入7月，戰績劣勢如果沒有明顯改善，選擇在交易大限前當賣家的可能性就很大。

至於史庫柏的潛在買家有哪些？基本上可以用「所有有機會進季後賽的球隊」來做為答案，當然傳聞最多、似乎也已經有動作的是道奇隊，道奇並非從不介意搜集王牌投手、賽揚強投，農場系統還很強大，想換來史庫柏絕對不怕提不出好條件。

但道奇在這搶人行動中距離「勢在必得」的程度還差得很遠。

與道奇同區的教士、響尾蛇同樣展現高度興趣，目前唯一40勝球隊勇士隊，一定很想把史庫柏找來，與塞爾（Chris Sale）、艾爾德（Bryce Elder）和史垂德（Spencer Strider）組成驚人的先發王牌群。想拼上分區第一的洋基、想進季後賽的藍鳥、戰績不如預期的費城人這幾支昂貴的球隊，想必不會在這場戰役中缺席。

少了史提爾（Justin Steele）和霍頓（Cade Horton）的小熊隊，正好缺一位頭號先發投手，包括小熊在內，國聯中區5隊勝率都在5成以上，說不定每隊都在想辦法爭取史庫柏。

▲洛杉磯道奇隊近期傳出重磅消息高層已將目光投向底特律老虎隊的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／路透／達志影像） ▲坦帕灣光芒隊很可能會是大黑馬。這支團隊薪資在30隊中排名倒數第三的球隊，雖然近況稍微掉下來，但仍以1.5場勝差領先洋基，以0.643的勝率在美聯東區暫居第一。（圖／路透／達志影像）

然而，在不少專家眼中，坦帕灣光芒隊很可能會是大黑馬。這支團隊薪資在30隊中排名倒數第三的球隊，雖然近況稍微掉下來，但仍以1.5場勝差領先洋基，以0.643的勝率在美聯東區暫居第一。

光芒隊絕對可以說是小市場球隊中「以小搏大」的最佳典範，隊史上團隊薪資最高只在9887萬美元（2024年），2011年以後，只有2季的團隊薪資不在倒數前5（2022年排名第25、2024年排名第24）。雖然做不到年年都是強隊，但每隔一段時間後，總是能成有相當有競爭力的球隊，2019~23年間連5年打進季後賽，沈寂兩年後，今年又看到希望。

2021年起就擔任光芒隊棒球營運部總裁的尼安德（Erik Neander），在很多人眼中是一位相當精明的經理人，作風多半不強勢，但球隊需要時，很敢放手一搏，2023年7月底差點就從天使隊換來大谷翔平。而光芒農場系統底蘊深厚，人才濟濟，想換來史庫柏，可以有很多種潛力新秀組合的選擇，來讓尼安德發揮創意，也讓老虎隊挑人。

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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