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▲道史庫柏在2月透過薪資仲裁將年薪拉高至3200萬美元，他要在2027年球季結束後才會成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

隨著底特律老虎隊戰績直線下滑，市場上的動態，包括專家媒體的看法，以及球迷和網路上的聲音，似乎都在催促著他們盡快將復健中的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）交易出去。畢竟在史庫柏奪得美聯賽揚獎的2024、25年，老虎都闖進美聯分區季後賽，但現在的老虎隊勝率0.367與科羅拉多落磯並列大聯盟末位，戰績是悽慘的比5成勝率多輸16場。29歲的史庫柏在開季後先發7場，留下3勝2敗、防禦率2.70和每局被上壘率0.95的優異成績後，於5月4日宣布必須進行左手肘關節鏡游離體清除手術，預計休息2-3個月。自此之後，老虎隊像是洩了氣的皮球般吞下4勝21敗。也就是說，當這位王牌投手還在投手丘時，球隊勝率是高於5成的。史庫柏在2月透過薪資仲裁將年薪拉高至3200萬美元，他要在2027年球季結束後才會成為自由球員，老虎隊大可在球季結束後再考慮是否與他先簽下一份超大型的合約，但現在，似乎只剩下一條路能走，就是在8月3日的交易截止日大限前，將他交易出去。老虎目前在美聯中區落後首位的克里夫蘭守護者多達11.5場，在美聯外卡競爭上落後7場，而且還有14位球員進入傷兵名單，其中包括10位投手，雖說離球季結束還早，但如此鉅大的劣勢，應該很難找到他們可能逆勢翻盤進季後賽的可能。老虎隊近年來最大奇蹟是在2024年，在一度落後多達10場之下，翻盤搶進季後賽，創下2022年實施現有外卡系列賽制之後，落後場數逆轉進季後賽的紀錄。但即使是那一年，老虎全季最差的戰績也只是比5成勝率多輸9場。雖然史庫柏已展開復健進度，也不只一次投過模擬比賽，但在大聯盟這個行業中，越來越多人相信他與老虎已漸行漸遠，未來的不久之後就會告別這支球隊。如果史庫柏復原狀況良好，證明自己仍是世界上頂尖的先發投手，市場上交易他的熱度恐怕不輸2022年的索托（Juan Soto）。因為過去兩季的成功，老虎隊今年的季前補強也比較積極，團隊薪資2.17億美元雖無法與道奇、大都會和洋基等隊相比，但也創下隊史紀錄，球團高層自然是不會輕易放棄，但只要再過一段時間，例如一旦進入7月，戰績劣勢如果沒有明顯改善，選擇在交易大限前當賣家的可能性就很大。至於史庫柏的潛在買家有哪些？基本上可以用「所有有機會進季後賽的球隊」來做為答案，當然傳聞最多、似乎也已經有動作的是道奇隊，道奇並非從不介意搜集王牌投手、賽揚強投，農場系統還很強大，想換來史庫柏絕對不怕提不出好條件。但道奇在這搶人行動中距離「勢在必得」的程度還差得很遠。與道奇同區的教士、響尾蛇同樣展現高度興趣，目前唯一40勝球隊勇士隊，一定很想把史庫柏找來，與塞爾（Chris Sale）、艾爾德（Bryce Elder）和史垂德（Spencer Strider）組成驚人的先發王牌群。想拼上分區第一的洋基、想進季後賽的藍鳥、戰績不如預期的費城人這幾支昂貴的球隊，想必不會在這場戰役中缺席。少了史提爾（Justin Steele）和霍頓（Cade Horton）的小熊隊，正好缺一位頭號先發投手，包括小熊在內，國聯中區5隊勝率都在5成以上，說不定每隊都在想辦法爭取史庫柏。▲坦帕灣光芒隊很可能會是大黑馬。這支團隊薪資在30隊中排名倒數第三的球隊，雖然近況稍微掉下來，但仍以1.5場勝差領先洋基，以0.643的勝率在美聯東區暫居第一。（圖／路透／達志影像）然而，在不少專家眼中，坦帕灣光芒隊很可能會是大黑馬。這支團隊薪資在30隊中排名倒數第三的球隊，雖然近況稍微掉下來，但仍以1.5場勝差領先洋基，以0.643的勝率在美聯東區暫居第一。光芒隊絕對可以說是小市場球隊中「以小搏大」的最佳典範，隊史上團隊薪資最高只在9887萬美元（2024年），2011年以後，只有2季的團隊薪資不在倒數前5（2022年排名第25、2024年排名第24）。雖然做不到年年都是強隊，但每隔一段時間後，總是能成有相當有競爭力的球隊，2019~23年間連5年打進季後賽，沈寂兩年後，今年又看到希望。2021年起就擔任光芒隊棒球營運部總裁的尼安德（Erik Neander），在很多人眼中是一位相當精明的經理人，作風多半不強勢，但球隊需要時，很敢放手一搏，2023年7月底差點就從天使隊換來大谷翔平。而光芒農場系統底蘊深厚，人才濟濟，想換來史庫柏，可以有很多種潛力新秀組合的選擇，來讓尼安德發揮創意，也讓老虎隊挑人。