時序進入悶熱的夏季，全台住宅「夏月電價」自6月1日上路，社群立即瘋傳一張「夏月住宅三段式電價」的收費圖卡，提醒民眾注意離峰時間開冷氣、洗衣服更省電。台電澄清，目前全國有高達99%的家庭用戶都是採取「累進費率」依用電量計費，與用電時段無關；TFC台灣事實查核中心也比對證實，圖卡資訊內容完全錯誤。
冷氣、洗衣機挑離峰時間更省電？台電：全國99%家庭不適用
夏月電價自6月1日起實施至9月30日，每逢這期間網路就會瘋傳「夏月住宅三段式時間電價表」，並表示用戶使用電器可善用離峰時間，能有效降低夏季電費。對此，台灣事實查核中心指出，比對圖卡以及台電實施的三段式收費表，可以發現各時段的用電價格均與真實台電收費標準不同，證實該圖卡為錯誤資訊。
台電進一步說明，目前約99%的家庭用戶皆採用「累進電價」計費，電費高低取決於用電量，而非用電時段。所謂累進電價，就是用電度數越高，適用的費率級距也越高，因此無論是在半夜洗衣服，還是白天開冷氣，每度電的計價方式都相同，並不會因為使用時間不同而改變電價。
誰申請「時間電價」更省電？每月用電量超過800度
台電表示，目前一般住宅用戶可依需求選擇採用累進電價，或依用電時段計費的「時間電價」，一般住家用電預設皆採累進電價，須主動申請才會改用時間電價。不過，由於大多數家庭的用電量及離峰用電比例有限，通常仍以累進電價較為划算。
至於用電量較高的家庭，則可評估是否改採時間電價。台電指出，若每月用電量超過800度，且能將部分用電移至離峰時段，才較有機會節省電費。民眾若有需求可主動申請「時間電價」，建議先於「時間電價試算評估」網頁進行試算後，再至各地營業處申請。
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夏月電價自6月1日起實施至9月30日，每逢這期間網路就會瘋傳「夏月住宅三段式時間電價表」，並表示用戶使用電器可善用離峰時間，能有效降低夏季電費。對此，台灣事實查核中心指出，比對圖卡以及台電實施的三段式收費表，可以發現各時段的用電價格均與真實台電收費標準不同，證實該圖卡為錯誤資訊。
台電進一步說明，目前約99%的家庭用戶皆採用「累進電價」計費，電費高低取決於用電量，而非用電時段。所謂累進電價，就是用電度數越高，適用的費率級距也越高，因此無論是在半夜洗衣服，還是白天開冷氣，每度電的計價方式都相同，並不會因為使用時間不同而改變電價。
台電表示，目前一般住宅用戶可依需求選擇採用累進電價，或依用電時段計費的「時間電價」，一般住家用電預設皆採累進電價，須主動申請才會改用時間電價。不過，由於大多數家庭的用電量及離峰用電比例有限，通常仍以累進電價較為划算。
至於用電量較高的家庭，則可評估是否改採時間電價。台電指出，若每月用電量超過800度，且能將部分用電移至離峰時段，才較有機會節省電費。民眾若有需求可主動申請「時間電價」，建議先於「時間電價試算評估」網頁進行試算後，再至各地營業處申請。