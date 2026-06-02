喜歡出國的民眾有福了！台灣虎航宣布9月正式開航「高雄－石垣島」、「高雄－小松」，6月3日上午10:00開賣1599元起促銷便宜機票（單程未稅），航班時間、機票價格一覽；台灣高雄出發飛往日本增至11條航線，供旅客選擇。
台灣虎航：1599元「高雄－石垣島」、「高雄－小松」6/3開賣！
台灣虎航正式宣布，6月3日上午10:00起至晚間23:59，官網開搶「高雄－石垣島」、「高雄－小松」1599元起，單程未稅便宜機票促銷價，搭乘日期為2026年9月2日至2026年10月24日。
台灣虎航「2026日本新航線」一覽
◾️「高雄－石垣島」1599元起單程未稅：預計2026年9月2日開航，開航初期每週營運2班。
◾️「高雄－小松」1599元起單程未稅：預計2026年9月2日開航，開航初期每週營運2班。
開賣時間：6月3日上午10:00起至晚間23:59
搭乘時間：2026年9月2日至2026年10月24日。
虎航新開航！9/2高雄－石垣島、9/3高雄－小松 高雄飛日本11條航線
受封「日本馬爾地夫」的高人氣度假天堂「石垣島」，以湛藍海域與絕美川平灣聞名；「小松」則是前往北陸地區如金澤兼六園、白川鄉合掌村的最便捷門戶。台灣虎航營運由高雄出發的獨家獨飛航線，方便南部旅客出國前無須再奔波北上，就能快速體驗海島度假的悠閒，或縮短抵達北陸享受歷史文化的時間。
開航後，台灣虎航高雄出發累積11條日本航線，包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪、關西、岡山、福岡、熊本、沖繩、石垣島、小松，提供南台灣旅遊市場更豐富且彈性的選擇。
台灣虎航透露，在地方產業轉型與觀光外溢的雙引擎驅動下，南台灣的旅運市場自疫後便展現驚人的成長爆發力。除了產業帶動的商務差旅外 ，南部旅客對於時間效率及便利性的追求， 讓 「就地出發」的旅遊風氣，成為最具潛力的旅運藍海。
基隆直航石垣島！Klook獨家販售「八重山丸渡輪」
今夏基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，已於5月28日開航！6月期間每週四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每週二、四固定航班，「夜間出發、清晨抵達」，單程航程約7至8小時、主打睡一覺醒來就在石垣島的便利性。
Klook作為官網以外的獨家代訂線上旅遊平台，即日起正式開賣「八重山丸渡輪」船票，最低為2800元（單程未稅）的標準房，最高則是每人10500元（單程未稅）的雙人皇家套房（全船限量僅2間），依艙房類型共分為8種定價；目前活動期間推出限時優惠票價，最低2000元（單程未稅）起。並推出租車7折起優惠、基隆港來回專車接駁等服務。
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台灣虎航正式宣布，6月3日上午10:00起至晚間23:59，官網開搶「高雄－石垣島」、「高雄－小松」1599元起，單程未稅便宜機票促銷價，搭乘日期為2026年9月2日至2026年10月24日。
台灣虎航「2026日本新航線」一覽
◾️「高雄－石垣島」1599元起單程未稅：預計2026年9月2日開航，開航初期每週營運2班。
◾️「高雄－小松」1599元起單程未稅：預計2026年9月2日開航，開航初期每週營運2班。
開賣時間：6月3日上午10:00起至晚間23:59
搭乘時間：2026年9月2日至2026年10月24日。
受封「日本馬爾地夫」的高人氣度假天堂「石垣島」，以湛藍海域與絕美川平灣聞名；「小松」則是前往北陸地區如金澤兼六園、白川鄉合掌村的最便捷門戶。台灣虎航營運由高雄出發的獨家獨飛航線，方便南部旅客出國前無須再奔波北上，就能快速體驗海島度假的悠閒，或縮短抵達北陸享受歷史文化的時間。
開航後，台灣虎航高雄出發累積11條日本航線，包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪、關西、岡山、福岡、熊本、沖繩、石垣島、小松，提供南台灣旅遊市場更豐富且彈性的選擇。
台灣虎航透露，在地方產業轉型與觀光外溢的雙引擎驅動下，南台灣的旅運市場自疫後便展現驚人的成長爆發力。除了產業帶動的商務差旅外 ，南部旅客對於時間效率及便利性的追求， 讓 「就地出發」的旅遊風氣，成為最具潛力的旅運藍海。
今夏基隆直航石垣島的全新「八重山丸渡輪」，已於5月28日開航！6月期間每週四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每週二、四固定航班，「夜間出發、清晨抵達」，單程航程約7至8小時、主打睡一覺醒來就在石垣島的便利性。
Klook作為官網以外的獨家代訂線上旅遊平台，即日起正式開賣「八重山丸渡輪」船票，最低為2800元（單程未稅）的標準房，最高則是每人10500元（單程未稅）的雙人皇家套房（全船限量僅2間），依艙房類型共分為8種定價；目前活動期間推出限時優惠票價，最低2000元（單程未稅）起。並推出租車7折起優惠、基隆港來回專車接駁等服務。