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日本天團嵐Arashi在5月31日舉辦告別演唱會，替近27年的團體生涯畫上完美句點，當時日本社群傳出一位人妻的爸爸突然過世的貼文，但守夜撞上演唱會日期，她為了追星堅持不去父親葬禮，掀起熱烈的討論，創下破300萬的瀏覽，她的老公沒想到事情會鬧成這樣，今天也公開最新進度，透露老婆最後沒有去演唱會，怕嵐跟最愛的相葉雅紀會對她感到失望。1999年出道的嵐，是由二宮和也、相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔等5人組成的男團，他們締造無數難以打破的百萬專輯銷量成績之外，也常是重要時段戲劇的男主角，各種產品也都能見到他們代言，地位不可動搖，是全日本都知道的國民級天團，但他們2025年決定要在2026年5月31日終止活動，並於當天舉辦告別演唱會。這時，日本社群出現一篇貼文，一名人夫透露他的老婆父親突然過世，5月31日是守夜日，但太太堅持要去看嵐，甚至說出「葬禮有出席就好了吧？守夜就交給你了」的話，讓人夫非常傻眼，氣到上網公開這些事，「我無法理解，居然有人會把演唱會擺在自己父親的守夜前面。退一百步來說，如果今天是我爸的守夜，我或許還能對她說『妳去吧』，但她居然想無視自己父親的守夜，這點真的讓人難以相信」。沒想到這篇貼文爆紅，創下300多萬的瀏覽，甚至還有粉絲私訊說「先去顧嵐比較重要」，讓人夫再次愣住：「現在的年輕人，真的已經變得這麼不重視父母了嗎？」連大舅子（老婆哥哥）都爆氣對妹妹說：「父母都過世了，演唱會那種東西就放棄吧。」還說：「把興趣擺在父母前面太不知分寸」。如今，該父親的喪禮圓滿結束，人夫也更新貼文透露老婆最後沒有去看嵐演唱會，有參加守夜與告別式，也說太太看到網友的留言有冷靜下來，特別是有人寫下「如果嵐的成員看到這件事，會怎麼想？」讓她意識到自己的行為真的欠缺考慮。人夫說，老婆最喜歡的是相葉雅紀，「她後來覺得，如果自己真的無視父親的守夜跑去看演唱會，相葉先生和嵐的大家一定只會露出難過的表情，也一定會覺得『妳為什麼會來這裡』，甚至會責備她。」所以最後她放棄去看演唱會。他也替老婆緩頰，補充說明她跟爸爸的感情很好，從小在充滿愛的環境下長大，「正因如此，當她知道自己不能去嵐的演唱會時，那股情緒才會一下子爆炸，才會說出那些話。」而老婆一開始並非全程不參與守夜與告別式，因為太太的老家離東京很遠，搭新幹線才能到，如果當天真的跑去看演唱會，那天根本沒辦法再趕回守夜會場，「她似乎打算演唱會隔天一早搭第一班車回來」。