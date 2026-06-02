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空軍今（2）日早上8時發生失事意外，1架T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，在跑道北頭墜落，造成2名飛行員殉職。國民黨和黨團稍早都表達沉痛哀悼，希望國防部盡速查明事故原因、從優撫卹，也呼籲政府持續強化國軍安全保障、訓練環境與後勤維護，避免憾事再次發生。T-34墜毀事故 國民黨哀悼針對高雄岡山空軍基地今上午發生T-34教練機墜毀事故，不幸造成兩名飛官殉職，國民黨對此表達沉痛哀悼，並向家屬致上最深切的慰問。國民黨表示，國軍官兵長期肩負戰訓重任，承擔守護國家的艱辛與風險，這份犧牲與付出，國人永遠感念。國民黨強調，面對地緣政治風險升高，國軍戰訓任務更加繁重，政府除應全力協助家屬善後、從優撫卹，也必須儘速查明事故原因，完整釐清飛安管理、訓練流程、機務維修與裝備妥善等環節。國民黨也呼籲政府持續強化國軍安全保障、訓練環境與後勤維護，避免憾事再次發生，讓國軍能在更完善的制度與保障下守護國家。國民黨團書記長林沛祥說，T-34很像當初飛虎隊使用的飛機，如果他記憶沒有錯誤，應該是二戰時期出產的原型機「野馬」Mustang P-51，都應該超過80年。這個飛機可能出產時間比較新，但零件跟維修可能沒有這麼方便，對於發生這樣不幸的事件，還是希望空軍提供完整的事故報告，不要隱藏任何事情，在此也跟兩位罹難中校致上最深的哀悼。